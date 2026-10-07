Las lluvias seguirán en norte y este peninsulares y remiten el viernes, con temperaturas en descenso que suben el sábado

Archivo - Dos personas caminan con un paraguas al lado de la playa del Orzán, en, A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias continuarán hasta el viernes, con chubascos este miércoles en buena parte del norte y este de la Península, así como en Baleares,, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que precisa que las temperaturas experimetarán un descenso para volver a subir a partir del sábado.

En este sentido, ha indicado que las temperaturas bajarán en los próximos días, con jornadas especialmente frescas entre el jueves y el sábado. Además, a partir del viernes, el sábado y el domingo predominará la estabilidad, aunque todavía podrán registrarse chubascos en zonas del tercio sur, Ceuta y Canarias.

Por días, el portavoz ha detallado que el tiempo de este miércoles será inestable, con chubascos en amplias zonas del norte y este de la Península, con intensidades fuertes o muy fuertes y acumulados que podrían ser importantes en Galicia, el Cantábrico y Aragón. También podrán producirse chubascos intensos en Cataluña y Baleares, donde, además, podrán ir acompañados de tormenta y granizo.

El pronóstico contempla asimismo chubascos más dispersos en otras zonas del centro peninsular y de la meseta sur, aunque en menor medida, y precipitaciones localmente fuertes en las islas canarias más montañosas. Las temperaturas bajarán en la mitad norte.

Este descenso térmico continuará el jueves, cuando el ambiente será plenamente otoñal y las máximas quedarán por debajo de los 20ºC en la mitad norte. En esta zona también se registrarán vientos fuertes o muy fuertes, mientras que en Baleares soplarán vientos del norte con intensidad. Las precipitaciones se concentrarán en el tercio norte de la Península, donde podrán ser fuertes y persistentes.

Según el portavoz de AEMET, las precipitaciones también podrán ser fuertes y persistentes en Cataluña y Baleares, donde podrán ir acompañadas de tormenta y granizo. Además, podrían registrarse las primeras nieves del otoño en las cumbres de los Pirineos. En el resto del territorio habrá un tiempo más estable, aunque en el interior peninsular podrán formarse algunas tormentas dispersas.

EL VIERNES, "TOCARÁ SACAR ROPA DE ABRIGO"

Las temperaturas serán incluso más bajas el viernes en el centro, sur y este peninsulares, así como en Baleares. Del Campo ha señalado que la madrugada será fría en muchos puntos del interior y algunas ciudades amanecerán incluso con menos de 5ºC. "Tocará sacar la ropa de abrigo", ha avanzado.

Estas madrugadas frías se darán, por ejemplo, en Salamanca, Segovia, Burgos, Ávila y León, mientras que en Madrid habrá una mínima de 7ºC. Las máximas quedarán por debajo de los 20ºC en buena parte del norte y de la zona centro, con un viento que incrementará la sensación de frío. En cuanto a las precipitaciones, la atmósfera tenderá a estabilizarse en líneas generales, aunque en Baleares todavía podrá haber chubascos fuertes.

Una posible dana sobre Canarias, Ceuta y el sur peninsular Del Campo ha precisado que existe incertidumbre sobre la situación meteorológica de este viernes en el tercio sur peninsular, Ceuta y Canarias por la posible llegada de una dana que dejaría tiempo inestable y chubascos.

"Lo que ocurre es que todavía no está muy claro en qué posición se ubicará concretamente esta dana y la cantidad de precipitación que pueda caer en esas zonas depende mucho de su ubicación", ha explicado.

Aun así, el portavoz de AEMET ha avanzado que ese día podrían registrarse chubascos fuertes o muy fuertes en puntos del tercio peninsular, Ceuta y Canarias, donde podrían ir acompañados de tormenta. De cara al fin de semana, predominará un tiempo más estable, aunque el tercio sur, Ceuta y Canarias podrían estar el sábado bajo la influencia de la dana, con chubascos y tormentas fuertes.

En el resto del país habrá cielos poco nubosos, aunque estarán algo más nublados y habrá lloviznas en el Cantábrico. Las temperaturas comenzarán a subir el sábado, un ascenso que continuará el domingo y durante el comienzo de la próxima semana. Así, aunque el sábado será un día fresco, en los siguientes el ambiente será algo más suave.

A partir del domingo habrá cielos poco nubosos en la mayor parte del país. Aun así, en Canarias podrían continuar los chubascos en las islas más montañosas.