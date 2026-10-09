Luis Antonio Tagle sustituye al cardenal Re como decano del Colegio Cardenalicio

Archivo - El cardenal Tagle. - CÁRITAS - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cardenal filipino Luis Antonio G. Tagle, de 69 años, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización en la Sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares ha sido nombrado decano del Colegio Cardinalicio, y sustituye al cardenal Giovanni Battista Re, de 92 años.

Según ha informado la Santa Sede, los cardenales del Orden de los Obispos eligieron este jueves a Tagle, quien asumirá el título de la Iglesia Suburbicaria de Ostia, conservando el título de la Iglesia Suburbicaria de Albano.

El cardenal Re, figura histórica de la Curia romana, presente durante los últimos cuatro pontificados -desde Juan Pablo II hasta León XIV- conserva el título de la Iglesia Suburbicaria de Sabina-Poggio Mirteto y asume el título de decano emérito del Colegio Cardenalicio.

El Papa Francisco, en un motu proprio de 2019, reformó el cargo de decano al establecer que el cargo ya no fuera vitalicio, sino que tuviera una duración de cinco años, renovable una sola vez.