Madrid y Barcelona concentran los mayores atascos a última hora en la salida del Puente del Pilar

Archivo - Tráfico a la salida A7, en el inicio del Puente del Pilar, a 11 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las salidas de Madrid y Barcelona concentran los mayores atascos y dificultades de circulación a última hora de este viernes, con importantes retenciones por elevada densidad circulatoria y varios accidentes en el arranque de la operación especial de la Dirección General de Tráfico(DGT) por el Puente del Pilar.

Según el boletín de la DGT, a las 20.00 horas en la salida de Madrid se registran retenciones por densidad circulatoria en la A-1 a su paso por Venturada, en la A-3 en Rivas y en la A-5 en Arroyomolinos, mientras que la salida de Barcelona presenta tráfico denso en la A-2 a la altura de Igualada.

A estas complicaciones se suman varios accidentes que dificultan el paso en la salida de Madrid por la A-42 en Parla y en el acceso a Zaragoza por la A-2 en Bujaraloz. Asimismo, se han producido siniestros en la A-4 a su paso por Santa Cruz de Modena (Ciudad Real) en dirección Córdoba, en la A-7 en Cabezo de Torres (Murcia) en sentido Elche, y en la misma A-7 en Aguadulce (Almería) hacia Motril.

La circulación es también difícil en otros puntos de la red como la A-8 en Laredo (Cantabria) en sentido Santander, la entrada a Burgos por la AP-1 en Grisaleña, la A-6 en Arévalo (Ávila) en dirección Tordesillas y la A-2 en Taracena (Guadalajara) en sentido Zaragoza.

Por último, la DGT señala un aumento del tráfico en la provincia de Toledo --en la A-4 en La Guardia hacia Valdepeñas y en la A-5 en Maqueda hacia Mérida--, en el acceso a Granada por la A-92 en Láchar, en la A-7 en Guadalcorte a la entrada de Algeciras (Cádiz) y retenciones en Gran Canaria en la GC-3 a su paso por Almatriche en dirección Arucas.