Manoli Sevilla, habitual en el Sorteo, gana uno de los quintos premios: "Estoy que se me sale el corazón"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Manoli Sevilla, uno de los habituales al Sorteo de Navidad que siempre acude disfrazada de bombo, ha asistido este año por séptima vez consecutiva a las puertas del Teatro Real a sabiendas que no podría entrar y sin saber que sería una de las protagonistas de la jornada, al haber sido agraciada con uno de los quintos premios.

En concreto, Sevilla ha logrado el quinto premio por el número 37.023 con 600.000 euros a la serie y se ha quedado a un número del tercer premio, el 52.472. "Estoy que se me sale el corazón", ha reconocido a Europa Press tras conocer la noticia en una de las entradas del Teatro Real.

En cualquier caso, la agraciada ha añadido que aún no lo celebrará por las medidas sanitarias impuestas por el coronavirus. Sevilla ha relatado a Europa Press que la primera persona a la que ha llamado para compartir la noticia ha sido a su hija y también a unas amigas con las que comparte el mismo décimo.

"Madre mía, estoy que se me sale el corazón. No puedo creerme que el primer año que no puedo entrar al Teatro Real sea cuando me toque uno de los premios", ha manifestado. Tras salir el 'Gordo', el número 72.897, Sevilla se ha despedido de la gente que estaba reunida a las afueras del Teatro con un "hasta el año que viene" y deseando que la normalidad también vuelva al Sorteo de Navidad.

La mujer, de 84 años, acudía a las 7 de la mañana al Teatro Real para no faltar a esta histórica cita navideña que, por primera vez en su historia, se ha celebrado sin público y con una reducción del 50 por ciento de medios de comunicación por la pandemia.

Por su parte, otro de los habituales, Juan López, el conocido 'Obispo de la Lotería', también se ha marchado del Teatro Real tras conocer que no poseía el 'Gordo' aunque en su caso, hasta el momento, no ha podido celebrar un gran premio como sí ha hecho Manoli Sevilla.