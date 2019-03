Más de 60 académicos y científicos firman un Manifiesto de apoyo a la ciencia liderado por la AEAC

Publicado 18/03/2019 13:41:33 CET

Más de 60 académicos, científicos y políticos han firmado un Manifiesto de apoyo a la ciencia liderado y redactado por la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC), una "llamada de acción" a la sociedad para que actúe y apoye a la ciencia en su lucha contra "amenazas dramáticas" para la Tierra, como la extrema pobreza, el cambio climático, el deterioro ecológico, la explotación infantil o la desigualdad laboral.

La entidad materializa así la petición que realizó el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, en una reunión de febrero con la entidad. El ministro pidió a la asociación que actuara como agente aglutinador de las diferentes iniciativas científicas con el objetivo de ofrecer una respuesta global a la sociedad acerca de los temas científicos que preocupan.

Por ello, el presidente de la AEAC, Federico Mayor Zaragoza; el miembro del Consejo Consultivo de la AEAC, Emilio Muñoz; y el secretario general y portavoz de la AEAC, Borja Sánchez, han liderado la redacción de una propuesta de Acuerdo de las comunidades académica, científica, artística, literaria e intelectual, para liderar la movilización ciudadana.

Hasta la fecha, ya se han adherido más de 60 representantes y miembros de instituciones académicas, científicas, artísticas, con el objetivo de hacer frente a "cambios radicales exigibles" por y para todos.

A este acuerdo, respaldado por el CSIC, se han unido diferentes profesionales de instituciones españolas y extranjeras, como el Ayuntamiento de Barcelona, la Red Española para el Desarrollo Sostenible, la Academia Mundial de Arte y Ciencia, la Federación Española de Centros y Clubes UNESCO, la Earth Charter International Secretariat y Earth Charter Center for Education for Sustainable Development at the Upeace (Costa Rica), Gesellschaft Kultur des Friedens, y personalidades de diferentes ámbitos como Mariano Barbacid, Baltasar Garzón, Carlos Martínez o Mariano Esteban.

"Las comunidades académicas, científicas, artísticas, literarias, intelectuales en suma, deben liderar hoy las respuestas adecuadas a las amenazas que se ciernen sobre la humanidad a escala mundial. Sólo con una gran movilización que permita a todos los seres humanos ser conscientes de la situación presente y, en consecuencia, ser actores comprometidos a actuar sin demora con un comportamiento cotidiano apropiado será posible hacer frente a procesos potencialmente irreversibles", señala el documento, que llama a "aplicar los tratamientos efectivos antes de que sea demasiado tarde".