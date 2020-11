Mateo (RTVE) sostiene que "la externalización parcial con una productora es habitual en TVE"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, ha afirmado este jueves que la externalización parcial de programas con una productora es "habitual" en TVE, una práctica denominada "producción en colaboración", y ha añadido que hay "muchos ejemplos actuales y también pasados" como 'Aquí la Tierra', 'La hora de La 1' o 'MasterChef', entre otros.

Mateo se ha expresado así ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control parlamentario de RTVE, donde ha cumplido con su comparecencia ordinaria de noviembre, al ser preguntada por el senador socialista Miguel Ángel Vázquez por las razones para externalizar parte de la producción del programa 'Las cosas claras', que conduce Jesús Cintora en La 1 de TVE.

En este sentido, la responsable de la Corporación pública ha indicado que, al poner en marcha una producción con una productora externa, "se analiza la disponibilidad y la idoneidad de los recursos de RTVE" y ha subrayado que las aportaciones de la productora son aquellas que "no están disponibles en la casa" y "las que son necesarias para conseguir que el proyecto del programa se materialice".

Respecto a 'Las cosas claras', Mateo ha detallado que la productora "aporta presentador, director, contertulios, redacción, reporteros, equipos ENG, grafismo, realidad aumentada, edición de vídeo, escenografía, decorado, cabeceras y rótulos", mientras que RTVE aporta "plató, medios técnicos y personal de operación de plató, equipo de realización, de producción de medios, documentación y material audiovisual, director adjunto, despachos de producción y sistema de producción digital".

El programa que conduce Cintora en La 1 de TVE ha centrado parte de la sesión. Así, el parlamentario de Vox Manuel Mariscal ha manifestado que el espacio "va a servir para enriquecer a los amigos ideológicos de este Gobierno, para pagar sueldos a tertulianos y activistas políticos de los dos partidos que gobiernan".

En su turno de intervención, Mateo ha explicado que "a veces" hay que recurrir a productoras externas y buscar determinados perfiles fuera de RTVE porque "la última gran convocatoria de oposiciones se hizo hace 13 años y, desde entonces, solo ha habido convocatorias puntuales para cubrir nueve plazas, nueve".

"De esta forma es imposible incorporar a la redacción a profesionales con aptitudes acordes con los desafíos que afronta el periodismo en el siglo XXI y que además conozcan las herramientas necesarias", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que la media de edad de la redacción se sitúa cerca de los 55 años.

También la diputada del PP Macarena Montesinos ha preguntado por este espacio, al que ha calificado de "negocio de la manipulación informativa", y ha querido saber "si va a eludir otra vez la calificación como informativo de un programa de TVE para evitar la obligatoriedad de su producción interna".

"Debe ser usted la única que ve un programa de entretenimiento cuando es, realmente, un programa informativo", ha recalcado la diputada, al tiempo que le ha acusado de "burlar la ley privatizando la información" por orden del Gobierno.

"Respeto las interpretaciones y críticas de cada uno, pero con el Mandato Marco en la mano, el programa 'Las cosas claras' es un magacin de actualidad informativa. No es un programa informativo, por eso no estamos obligados a que sea cien por cien de producción interna", ha subrayado la responsable de RTVE, quien ha recordado que este debate ya surgió con el espacio 'Así de claro', del periodista Ernesto Sáenz de Buruaga.

En relación con el por qué no se ha recurrido al área 'Verifica RTVE' en el programa 'Las cosas claras' ha interrogado el diputado de Vox Víctor Manuel Sánchez del Real. En este sentido, Mateo ha aclarado que RTVE está trabajando para construir un equipo de profesionales para que 'Verifica RTVE' pueda dar el servicio a TVE, ya que en este momento "no cuenta con el personal necesario".

Otro de los temas que se ha abordado en la Comisión ha sido el de las audiencias. Eduardo Carazo, diputado 'popular', ha preguntado "por qué la audiencia de TVE solo es importante cuando no gobierna el PSOE", a lo que Mateo ha replicado que la audiencia "siempre es importante" y que "no tiene nada que ver con quien gobierna", pero ha vuelto a defender que "no es el único y primordial objetivo para una televisión pública".

Por su parte, el senador del PP Francisco Javier Lacalle le ha preguntado sobre a qué va a destinar los casi cien millones de euros de incremento a RTVE contemplados en el próximo presupuesto para 2021. A este respecto, Mateo ha comentado que servirá para "corregir el desequilibrio" provocado por el aumento de costes de personal tras la subida salarial que supone 450 millones de euros, así como para compensar el IVA no deducible que se aprobó en 2018, entre otras cuestiones.

Otra partida, que Mateo ha puesto de relieve, es la de producción y adquisición de programas, que supone 344 millones de euros (367 millones en 2018). Además, ha recordado los 55 millones de euros destinados al coste de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Según ha señalado, el gasto asociado a emisión asciende a más de 120 millones de euros y en 2021 también se añade el gasto anual del aumento de la capacidad del múltiplex RGE2, que permitirá emitir el Canal 24 Horas en Alta Definición. Los gastos indirectos de producción serán de 63 millones e incluyen el funcionamiento de las sedes, Instituto, y Orquesta y Coro.

LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN

Sobre el papel que va a tener RTVE en "la iniciativa del Gobierno para controlar la libertad de información y de expresión en España" ha preguntado el senador del PP Rodrigo Mediavilla. "Lo desconozco. Esto sí que lo desconozco y además, como mi mandato va a terminar pronto, todavía lo voy a desconocer mucho más", ha manifestado Mateo, quien ha agregado que no está en sus competencias "intervenir o interferir" en las iniciativas del Ejecutivo.

La diputada de Unidas Podemos María Márquez ha preguntado por las razones por las que no se ha facilitado a los sindicatos de RTVE la información completa sobre las retribuciones de los directivos. Mateo ha afirmado que la denuncia interpuesta contra ella por CCOO "se ha archivado" según se les ha comunicado "este misma semana". "Creo que el asunto está claro", ha manifestado, para después agregar que, ante la petición que se les ha plantado, hay que ser "prudentes" y esperar al pronunciamiento judicial.

"Tenemos que combinar la obligación de entregar la documentación que se nos solicita con la de preservar aquellos datos que puedan afectar a terceros, en particular a los trabajadores la Corporación", ha destacado.

CENTROS TERRITORIALES

Preguntada por la socialista Tamara Raya, ha anunciado proyectos para reforzar los centros territoriales, como el paso a Alta Definición de todo el proceso de producción de contenidos y la mejora del equipamiento, a través de las denominadas 'mochilas', que facilitan las conexiones en directo.

Respecto a San Cugat, ha indicado que se renovará "el equipamiento con una infraestructura IP que permitirá mejorar la calidad y aumentar la cantidad de producción territorial". "En radio, se trabaja ya en el despliegue del nuevo sistema de radio en red en CCTT y unidades informativas y también está previsto que en 2021 se hagan desconexiones locales en Radio Nacional y no solo en Radio 5", ha detallado.

En el área Digital y de Innovación, ha dicho que se está potenciando la información territorial en internet, en redes y en los nuevos soportes; y que hay proyectos para ampliar la conectividad entre unidades informativas, centros territoriales y sedes centrales. También ha resaltado el proyecto de subtitulado de las desconexiones territoriales de televisión y la puesta en marcha, con carácter experimental, de una aplicación para que los sordo-ciegos puedan acceder dichos contenidos.