Las máximas llegan hoy a 20ºC en este y mitad sur para caer desde el jueves, cuando vuelve la lluvia, según meteorólogos

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las máximas llegarán este lunes a los 20ºC en este y mitad sur para caer a partir del jueves, cuando se espera la llegada de nuevas precipitadciones y un descenso de la cota de nieve, como han coincidido en señalar desde Meteored (Tiempo.com) y eltiempo.es.

Según Meteored, este lunes ha aumentado la nubosidad por la llegada de un frente atlántico, con precipitaciones en el interior, norte y oeste, más abundantes e intensas en Galicia y en el Cantábrico oriental. La cota de nieve en el tercio septentrional ha bajado hasta los 900 metros, con riesgo de aludes en el Pirineo, mientras que en el sur está por encima de los 1.400 metros. Las máximas llegarán a 20ºC en el este y en la mitad sur.

El martes y gran parte del miércoles será un momento de transición, con chubascos residuales en Galicia, vertiente cantábrica, Pirineos y Cataluña que tenderán a retirarse. A últimas horas del miércoles un nuevo frente dejará lluvias en el oeste de la comunidad gallega, aumentando la nubosidad en la vertiente atlántica y las temperaturas sufrirán variaciones leves, con más de 20ºC en el litoral mediterráneo y en Andalucía, así como heladas y nieblas en el interior y en zonas de montaña.

El jueves, una borrasca fría se descolgará sobre las inmediaciones de Galicia, dirigiendo además un río de humedad hacia el oeste peninsular. Así, un frente activo dejará lluvias cuantiosas en la mitad occidental, cruzando rápidamente hacia el este y llegando al Mediterráneo a últimas horas, donde también se producirán precipitaciones.

Con la aproximación de la baja, el viento soplará con fuerza en la región gallega, Sistema Central y en áreas montañosas del norte. Las temperaturas tenderán a bajar en buena parte del país, pero aún se superarán los 20ºC en el sur, sureste e incluso en puntos de la costa cantábrica. La cota de nieve bajaría hasta los 1.000 metros en el tercio septentrional, mientras que en el sur se situará sobre los 1.500 metros.

El viernes, el frente alcanzaría el noreste y Baleares, reactivándose en estas zonas y con nevadas de cierta entidad en el Pirineo. La borrasca se adentrará en el noroeste, con nuevas precipitaciones en el norte de Extremadura, centro, noroeste, tercio septentrional y en el Sistema Central, donde los espesores de nieve podrían ser importantes en cotas altas. No se descartan chubascos con nieve granulada, granizo o algunos posibles desplomes.

eltiempo.es coincide en señalar que tanto el martes como el miércoles, las altas presiones garantizarán estabilidad en España. No obstante, el martes, en el extremo norte peninsular, no se descarta alguna precipitación débil. En la cara norte de Pirineos, podría ser de nieve por encima de los 1.000 metros.

El miércoles seguirá la estabilidad con cielos despejados, que harán que la madrugada sea muy fría y con heladas débiles en amplias zonas del interior norte peninsular. Por la tarde, la cercanía de un primer frente hará que aumente la nubosidad desde el oeste y, al final del día, llegarán lluvias a Galicia.

El portal indica que el jueves, una borrasca atlántica entrará por el oeste de la Península, acompañada en altura de una vaguada, por lo que será un día muy inestable, con precipitaciones avanzando hacia el este y que localmente pueden ser más intensas en Extremadura y al oeste de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Las lluvias incluso podrían llegar a puntos del Mediterráneo al final de la tarde, aunque en Cataluña y Baleares serán menos probables.

El jueves habrá viento del sur acompañando a la borrasca, por lo que las máximas aún subirán más e incluso en puntos del Cantábrico podrían acercarse a los 20ºC. A partir del viernes, se espera que bajen los termómetros y, en general, se espera que el fin de semana sea más frío.

En este sentido, precisa que al noroeste de la Península habrá una zona de bajas presiones que seguirá mandando frentes, mientras que en altura la vaguada continuará sobre el país al menos hasta el domingo. Tanto el viernes como el fin de semana, seguirán llegando lluvias desde el Atlántico recorriendo la península.

El frente más activo de la semana probablemente sea el del sábado cuando las lluvias podrían ser intensas en puntos de la vertiente atlántica por la mañana. Por la tarde, podrá intensificarse en el noreste, e incluso en puntos de Cataluña y Baleares.

Esta situación con vientos del suroeste acompañando a los frentes va a dejar los mayores acumulados hasta el domingo en zonas favorables como el oeste de Galicia y norte de Cáceres, con más de 100 l/m2. En casi todo el país lloverá en algún momento de la semana, pero los acumulados menos significativos serán los del sureste peninsular y Canarias, donde podría llover débilmente a partir del viernes.

LLUVIAS Y FRÍO EL FIN DE SEMANA

Para el fin de semana, Meteored incide en que la incertidumbre aumenta, ya que probablemente se acercará una nueva borrasca y, además, en altura se descolgará un embolsamiento de aire frío. De este modo, el sábado un frente muy activo podría dejar precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, que podrían ser de cierta intensidad en el entorno del Estrecho y noreste de Cataluña. Este frente se verá reforzado por un nuevo río atmosférico.

Las nevadas serían importantes en las cordilleras, sobre todo en el Pirineo. La cota de nieve bajaría rápidamente con el paso del frente y la posterior descarga fría, con probables chaparrones que dejarían nieve granulada y granizo, así como nieve en algunas capitales.

En el archipiélago canario soplará el alisio con cierta intensidad durante toda la semana. Se esperan lluvias en todas las islas, que serán algo más cuantiosas en las más montañosas.

Para el domingo, Meteored precisa que la situación no está aún clara ya que parece ser que la descarga fría se mantendría, con precipitaciones más persistentes en el extremo norte y chubascos en buena parte de la Península que serían de nieve en cotas no muy altas ambiente invernal. No obstante, puntualiza que hay otros escenarios que muestran que las altas presiones se echarían encima rápidamente con un ascenso generalizado de las temperaturas.

Entre los fenómenos más destacables, avanza que en el oeste de Galicia y en el Sistema Central podrían superar los 100 l/m* esta semana, con registros significativos también en el Pirineo y en el entorno del Estrecho. En algunas cordilleras se acumularán más de 50 centímetros de nieve.