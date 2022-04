Mediapro adquiere los derechos para adaptar en España el programa musical 'The Musical of Your Life'

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

The Mediapro Studio y Be-Entertainment han alcanzado un acuerdo para adaptar en España el formato 'The Musical of Your Life', creado por la productora belga Dedsit.

Así lo ha anunciado The Mediapro Studio, que ha explicado que Be-Entertainment es titular de los derechos de distribución internacional del formato. The Mediapro Studio ha adquirido 'The Musical of Your Life' para adaptarlo en España, con la colaboración de la compañía belga.

En relación con el programa, la compañía ha señalado que, ambientado en un teatro real, 'The Musical of Your Life' rinde tributo cada semana a una gran celebridad. Cada personaje invitado se encuentra con el presentador en este espacio para mantener una entrevista en profundidad sobre su vida.

En el escenario, cinco momentos clave de la biografía del entrevistado son recreados en forma de actuaciones musicales. Entre el público se sientan sus familiares y amigos más cercanos, listos para presenciar estos momentos memorables, traducidos en conmovedoras escenas musicales.

"Estamos orgullosos de haber ganado la confianza de Be-Entertainment para ofrecernos la adaptación de 'The Musical of Your Life', un formato que puede tener muchas posibilidades de repetir el fenómeno de éxito en España", ha dicho Marta Ezpeleta, directora de The Mediapro Studio Distribution.

Javier Pons, jefe de Televisión en The Mediapro Studio, ha afirmado que "combinar un 'talk' con la magia de un musical supone una propuesta absolutamente novedosa, convirtiendo el programa en una experiencia emocional para el invitado y para los espectadores". "Es un estilo de 'talk show' diferente y por ello muy atractivo para llevarlo adelante en España", ha comentado.

"Estamos encantados de formar equipo con The Mediapro Studio en el 'The Musical of Your Life'. Creemos firmemente que 'España se merece un musical' y estoy convencido de que encontramos al socio adecuado para llevar este éxito de audiencia al mercado español, ha dicho Gepke Nederlof, directora general de Be-Entertainment.