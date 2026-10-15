El mes de septiembre fue el más cálido en España desde al menos 1961, con +3,4ºC por encima de lo normal

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante la tercera edición del Foro CREO, en el Hotel Westin Palace de Madrid, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mes de septiembre de 2026 fue el más cálido en España de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que comenzó en 1961. En total, la temperatura media superó en 3,4ºC el promedio normal.

Así lo ha avanzado este jueves la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en su intervención en el Foro CREO, que organiza 'Cinco Días'.

"Detrás de este dato, yo creo que, más allá de la temperatura, hay consecuencias muy claras. Consecuencias en los que trabajan al aire libre, en el sector primario, en los que cultivan nuestros alimentos, en la gestión del agua, en la posibilidad también de la gestión de nuestras propias ciudades", ha lamentado.

Por ello, ha lanzado un mensaje: que la adaptación al cambio climático debe formar parte de las decisiones de inversión y de la planificación del territorio.

"Contribuir al futuro también significa prepararnos para unas condiciones que ya sabemos que están cambiando. Seguir trabajando en la descarbonización, que representa una gran oportunidad. En España lo estamos viendo. Siempre digo que competitividad y descarbonización son las dos caras de la misma moneda", ha incidido.