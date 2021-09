Meteorólogos advierten de la posibilidad de otra borrasca como Filomena en invierno aunque "climatológicamente no toca"

Prevén un otoño más calido de lo normal y con pocas precipitaciones

Meteorólogos de Meteored han señalado que "hoy por hoy" no se sabe si en este invierno va a haber una borrasca con características "tan extraordinarias" como Filomena, aunque "climatológicamente no toca" ya que es un suceso que "tendría que tener un periodo de aparición de 50, 60 o 100 años".

"No sabemos hoy por hoy si en este invierno va a haber una borrasca con características tan extraordinarias como Filomena. No es posible hoy por hoy con la previsión saber si vamos a tener una nueva Filomena", ha señalado este martes el meteorólogo Francisco Martín durante un encuentro virtual organizado por Meteored para analizar la situación climatológica de este otoño, que comienza este miércoles.

En este contexto, Martín ha añadido que Filomena fue "un caso excepcional" porque fue una borrasca que venía "cargada" de humedad de tipo subtropical: "Venía cargada de 'súper gasolina' y se encontró con aire frío en la Península".

Para el meteorólogo José Miguel Viñas, la borrasca Filomena y la extraordinaria nevada que provocó "encaja bien en el nuevo marco climático", ya que fue una borrasca "con un cierto componente subtropical".

En la misma línea, el experto José Antonio Maldonado ha destacado que Filomena "fue algo muy llamativo" y ha explicado que, en el caso que hubiera una borrasca similar este invierno, no recibiría el mismo nombre ya que "las borrascas de gran impacto tienen ya su nombre predeterminado, agrupado por países".

Así, ha indicado que el primer país que detecta la borrasca "tira de la lista que previamente está establecida y tocó Filomena". "Fue verdaderamente llamativa pero no tiene que llamarse Filomena la próxima de gran impacto, no se va a llamar así, el nombre lo pone el primer país que detecta que le va a afectar y el resto de países lo respetan y lo acatan", ha precisado.

LA DANA QUE AFECTA AL MEDITERRÁNEO "VA A CAUSAR PROBLEMAS"

Respecto a la DANA que está afectando esta semana a algunas zonas del Mediterráneo, Francisco Martín ha alertado de que la previsión de este fenómeno "tiene más incertidumbre" y que podría verse afectado el suroeste peninsular y la zona centro.

Precisamente, ha comentado que esta DANA "es retrógrada, más difícil de predecir y con elementos realzados de humedad, de inestabilidad", por lo que, a su juicio, "va a causar problemas".

"Esta DANA no tiene que ver con la de principios de septiembre, pero estamos ante una situación donde hay bastante humedad en el Mediterráneo. Tenemos bastante 'gasolina' en el Mediterráneo, está muy cálido, tenemos bastante inestabilidad y tenemos la cerilla, que en este caso es una DANA", ha advertido.

Al ser preguntado por los cambios de criterios para nombrar las DANA, Viñas ha matizado que las DANA "no llevan nombre", sino que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "nombra borrascas". "En principio esta DANA no lleva nombre, si llega a tener un centro de bajas importante en superficie, si hay vientos intensos que den lugar a avisos amarillos y hay precipitaciones intensas, entonces Aemet deberá pensar si nombrarla o no", ha concretado.

EL OTOÑO SE PRESENTA CÁLIDO Y CON POCAS PRECIPITACIONES

Durante el encuentro virtual, los expertos también han analizado la situación climatóligica para este otoño, que arranca este miércoles 22 de septiembre. Así, Maldonado ha asegurado que, en conjunto, el otoño se presenta "más cálido de lo normal y con pocas precipitaciones".

En concreto, el meteorólogo ha señalado que previsiblemente en septiembre, a partir del domingo, "la atmósfera se estabilizará y no habrá más precipitaciones".

En octubre, las temperaturas estarán ligeramente por encima de lo normal en la Península y rondarán los valores normales en los archipiélagos y las precipitaciones serán por debajo de lo normal en Extremadura, gran parte de Andalucía y en las regiones mediterráneas, aunque no ha descartado que se pueda producir algún fenómeno que traiga precipitaciones importantes. Por último, ha indicado que en noviembre "lloverá poco en general en casi toda España".

Durante su intervención, Francisco Martín ha subrayado que las lluvias torrenciales se producen en cualquier momento, pero preferiblemente en otoño, y en cualquier lugar, pero preferiblemente en zonas del Levante y zonas de montaña.

En este punto, el experto ha asegurado que actualmente no hay DANA "más potentes que antes, sino que hay una 'gasolina' de mejor calidad debido a un mundo que se calienta": "En un mundo más cálido el aire puede retener más humedad, que al condensarse podría liberar más calor, haciendo que las corrientes sean más intensas".