Miles de personas apoyan en Madrid a las Mujeres Caballas para que Ceuta vuelva a la normalidad: "Ceuta no se rinde"

1128323.1.260.149.20261025144024 El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una manifestación en apoyo a la población de Ceuta, a 25 de octubre de 2026, en Madrid (España). Mujeres de Ceuta han convocado esta movilización para exigir soluciones para que la ciudad autónoma pueda r - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han apoyado este mediodía en Madrid a las mujeres de Ceuta en una manifestación, convocada por la organización Mujeres Caballas, para exigir que Ceuta vuelva a la normalidad previa al 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos.

Los asistentes a la manifestación, alrededor de 30.000 personas, según datos de la Delegación de Gobierno de Madrid, han proclamado que Ceuta "no se rinde" y han acompañado este cántico con otras proclamas como 'Ceuta sigue viva' o 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende', además de cánticos como 'Yo soy español'.

Desde las 11.30 horas, los asistentes han marchado desde la glorieta de Atocha con destino al Congreso de los Diputados, en la Plaza de las Cortes, donde han leído un manifiesto que ha puesto plazo a sus exigencias: treinta días para que se materialicen los cambios.

La portavoz de Mujeres Caballas, Maxi Lacasa, ha calificado de "éxito de participación" la convocatoria y ha destacado el apoyo recibido desde distintos puntos de España. "No solo la gente de Ceuta ha respondido como era de prever, dada la situación en la que nos encontramos, sino también España entera está con nosotros", ha celebrado.

Lacasa ha denunciado que la situación en la frontera continúa sin resolverse y ha advertido de que siguen llegando personas a la ciudad pese a la retirada progresiva de efectivos policiales y militares. Según ha afirmado, actualmente hay "dos guardias civiles únicamente custodiando esa frontera" y las boyas de contención permanecen rotas o desinfladas.

"El problema se ha dispersado por las calles", ha asegurado, antes de reclamar refuerzos de personal y una solución urgente. La portavoz ha pedido que se apruebe el decreto ley que, según ha recordado, ya se había prometido antes de la disolución de las Cortes, y ha defendido que, aunque la vivienda es un problema importante, Ceuta también necesita una respuesta a la situación que atraviesa.

VIVAS DENUNCIA UNA SITUACIÓN INSOSTENIBLE

En la manifestación ha estado presente el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha denunciado que la ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad tres meses después de la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio.

"Ceuta sigue viviendo una situación absolutamente insostenible, una situación totalmente alejada de la normalidad. No hemos recuperado la normalidad", ha afirmado Vivas al inicio de la marcha.

Vivas ha defendido que la movilización, que reclama la vuelta a la normalidad en la ciudad autónoma, está "más que justificada" porque los ceutíes "han tenido que cambiar sus hábitos de vida y han perdido seguridad, tranquilidad y libertad". "Es una situación insoportable. Venimos a decir aquí, basta ya. Demandamos, de una manera justa, cívica y pacífica, a la vez que contundente, la vuelta a la normalidad", ha reiterado.

En este sentido, Vivas ha defendido que esa normalidad solo se conseguirá con el retorno de los migrantes que aún están en Ceuta y que ha cifrado en torno a 15.000 personas. "Nos sentimos indignados con el comportamiento del presidente del Gobierno", ha indicado.

PRESENCIA DE PP Y VOX

Entre los asistentes a la marcha ha estado la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre que ha señalado que "hay que acabar con la apertura de fronteras y devolver a los migrantes", al mismo tiempo que ha asegurado que el final de Pedro Sánchez "tiene que ser en las urnas".

"Él ha dicho que va a ganar de una manera o de otra. Que nos diga cuál es la otra", ha indicado Aguirre. Por su parte, la senadora del PP Alma Azcurra ha acusado a Pedro Sánchez de abandonar a Ceuta y ha asegurado que las mujeres de la ciudad tienen miedo de salir a la calle y de llevar a sus hijos al colegio.

A su vez, ha lamentado que, 87 días después de los hechos, el Gobierno no haya garantizado que Ceuta esté "protegida, sea segura y libre de invasores". La senadora ha asegurado que las mujeres ceutíes "no olvidan" lo ocurrido y ha reprochado al Ejecutivo que ignorase durante días las peticiones de ayuda del presidente de la ciudad, Juan Vivas, y las advertencias de los servicios de inteligencia y de la Guardia Civil.

La dirigente popular ha acusado a Sánchez de mirar hacia otro lado ante las agresiones sexuales denunciadas en la ciudad. "El miedo no es subjetivo", ha defendido, antes de atribuir lo sucedido a "años de pactos con violentos" y de políticas que han contribuido a agravar la situación.

EL PORTAVOZ DEL PSOE EN CEUTA PIDE LA DIMISIÓN DE MARLASKA

Por su parte, el diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta, Melchor León, ha arremetido contra la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de realizar una "gestión nefasta" de la situación en Ceuta.

El socialista ha asegurado que el Ejecutivo no ha ofrecido una solución real y ha reclamado un real decreto para "agilizar todos los trámites de expulsión" de las personas que entraron ilegalmente en la ciudad.

León ha defendido que el Gobierno debería haber actuado desde el primer momento y ha cuestionado que, después de más de 80 días, no se haya recuperado la normalidad. "No podemos depender de un tercer país que defienda nuestras fronteras", ha advertido. El diputado ha exigido además la dimisión de Marlaska, a quien considera "el máximo responsable" de lo sucedido.

León ha criticado que el ministro continúe ocupando un puesto de salida en las listas del PSOE y le ha acusado de "mentir continuamente". También ha reprochado a Sánchez que no haya situado los problemas de Ceuta en el centro de su campaña electoral y ha calificado sus mensajes de "puro marketing". Asimismo, ha denunciado que, según sus datos, se han producido más de 40 agresiones sexuales en menos de 80 días y ha reclamado revisar las relaciones con Marruecos, al que ha acusado de no ser un socio fiable.

El portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha reclamado al Gobierno que actúe de inmediato y ha exigido la expulsión de todas las personas que entraron en la ciudad el 30 de julio. Redondo ha rechazado que los hechos se aborden como una crisis humanitaria y ha sostenido que se trató de "una invasión orquestada por el reino de Marruecos". A su juicio, el Ejecutivo está dando más importancia a quienes llegaron a la ciudad que a los propios ceutíes, a quienes, según ha afirmado, está tratando como "ciudadanos de tercera".

MADRES DE FAMILIA EN LA CABEZA DE LA PROTESTA

La organización Mujeres Caballas nació de forma espontánea y está formada por "cabezas de familia" que pertenecen a distintos sectores y que piden a toda la sociedad española su apoyo.

La seguridad es uno de los principales motivos que ha llevado a las 'caballas' a desplazarse hasta Madrid para pedir cambios. "Vemos reyertas diarias que precisan asistencia sanitaria. Ha habido más de 400 agresiones sexuales que se producen especialmente entre los propios migrantes porque nosotros nos estamos confinando", explica la policía local.