El Ministerio de Juventud otorga el Premio Nacional del Juguete a 'Abuelas con hachas'

Archivo - Convocatoria del Premio Nacional del Juguete. - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia ha otorgado el Premio Nacional del Juguete al juego de mesa 'Abuelas con hachas', según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El galardón reconoce la creatividad, calidad y los valores educativos o sociales de juegos y juguetes fabricados en España y está dotado con 30.000 euros. La entrega

'Abuelas con hachas' es un juego de mesa con cuya temática se intenta romper, con humor, un estereotipo según el cual las herramientas solo las usaban los hombres, cuando, en realidad, el hacha era una herramienta doméstica más, usada también por las mujeres, sobre todo en el entorno rural.