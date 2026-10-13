MITECO defiende la cooperación iberoamericana para mejorar la prevención de los riesgos hidrometeorológicos

Archivo - El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. - EUSEBIO GARCÍA/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha defendido este martes la importancia de "reforzar la cooperación" entre los países iberoamericanos así como la coordinación entre los sectores del agua, la meteorología y la protección civil para mejorar la anticipación y la respuesta ante los riesgos hidrometeorológicos, según ha informado el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Morán se ha expresado así durante la inauguración en Madrid de la III Reunión Conjunta de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA) y la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET). Durante su intervención, ha subrayado la necesidad de "aprovechar la experiencia y las capacidades técnicas" de los países participantes para mejorar la anticipación y la toma de decisiones.

Asimismo, ha destacado la Agenda Medioambiental Iberoamericana, aprobada el pasado mes de marzo, como marco para impulsar iniciativas regionales relacionadas con los sistemas de alerta temprana, los escenarios climáticos y la gestión integrada de los recursos hídricos.

"ES IMPRESCINDIBLE AUNAR ESFUERZOS"

La directora de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Alicia López, ha destacado la importancia de la coordinación entre los servicios meteorológicos e hidrológicos, dado que los impactos de los fenómenos adversos están estrechamente relacionados con las riadas y las inundaciones. "Es imprescindible aunar esfuerzos entre los distintos actores que gestionamos tiempo, clima y agua", ha afirmado.

A su vez, también ha subrayado la importancia de disponer de información "adecuada" y hacerlo con la mayor antelación posible para afrontar las sequías y, asimismo, ha destacado las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA) para mejorar la gestión de estos desafíos, sobre todo en un contexto de cambio climático.

Por su parte, la directora general del Agua, María Dolores Pascual, ha pedido combinar las herramientas tecnológicas con datos de calidad, conocimiento especializado e implementar una coordinación "eficaz" para mejorar la prevención y la respuesta ante los riesgos hidrometeorológicos. "No se trata solo de disponer de tecnología avanzada, sino de saber aprovechar su potencial para mejorar las decisiones", ha señalado Pascual.

Para Pascual, la IA puede contribuir a mejorar las predicciones, simular escenarios complejos y evaluar los posibles efectos de las medidas, "siempre que se disponga de redes de observación adecuadas y de profesionales capacitados para interpretar sus resultados". Al margen de esto, la directora general ha defendido el papel de la Agenda Medioambiental Iberoamericana como "hoja de ruta" para trasladar las prioridades compartidas a proyectos concretos y sostenibles.

La jornada ha incluido sesiones dedicadas a la prevención de fenómenos hidrometeorológicos adversos, el uso de la IA y otras herramientas en la gestión del agua y la meteorología, así como las acciones de coordinación regional previstas en la Agenda Medioambiental Iberoamericana. Esta reunión da paso a los próximos encuentros de ambas redes: la XXI reunión de CIMHET, que se celebrará en Córdoba del 14 al 16 de octubre, y la XXVII reunión de CODIA, que tendrá lugar en Zaragoza.