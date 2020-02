Montero sobre la ley de libertad sexual: "No hay ninguna discrepancia en el Gobierno y tiene que salir para el 8M"

Publicado 21/02/2020 11:05:35 CET

AMP.- Montero sobre la ley de libertad sexual: "No hay ninguna discrepancia en e

AMP.- Montero sobre la ley de libertad sexual: "No hay ninguna discrepancia en e - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha negado discrepancias en el seno del Gobierno relativas al proyecto de ley de libertades sexuales y ha garantizado que se presentará antes del 8 de marzo.

"En caso de que tengamos discrepancias la vamos a resolver de puertas para dentro, pero ahora no hay ninguna y hay acuerdo y consenso total de que la ley tiene que salir para el 8 de marzo", ha explicado Montero en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

Las declaraciones de Irene Montero se producen después de haber trascendido diferencias en el seno del ejecutivo al ser una ley que afecta a otros ministerios, entre ellos, el de Justicia al implicar una reforma del Código Penal. El presidente del Gobierno minimizó las diferencias y se comprometió a que la ley esté lista antes del 8 de marzo.

Según ha explicado la titular de Igualdad, la ley "no es una postura" de su ministerio, "sino del conjunto de Gobierno y del pacto que da mucha prioridad a que exista una ley de carácter integral" que proteja las libertades sexuales. Montero ha explicado que en el seno del ejecutivo "se habló en multitud de ocasiones que esa ley pudiese ser no solo la primera que se impulsase desde el Ministerio de Igualdad, sino desde el conjunto del gobierno, porque implica a muchos ministerios, y que saliese para el 8 de marzo".

En este sentido, ha justificado la urgencia en el "mandato de la Unión Europea y el convenio de Estambul que mandata a tener cuánto antes una legislación que proteja de las agresiones sexuales.

Irene Montero ha eludido, sin embargo, detallar cómo se regulará el 'si es si' en el texto legal, pero ha asegurado que "el consentimiento" será el pilar fundamental de la nueva ley. "Sólo si es si y significa que cada uno y cada una de nosotras somos dueñas de nuestra sexualidad y decidimos hasta dónde queremos llegar en cada momento y aunque ha estado muy cuestionado (el consentimiento), existe un amplísimo consenso social, no genera división", ha explicado.

La ministra ha precisado que el consentimiento expreso no es "decir sí todo el rato, como decía (la portavoz del PP en el Congreso) Cayetana Álvarez de Toledo", porque, según ha admitido "esto es absolutamente ridículo" y ha reclamado mayor "perspectiva de género en el sistema judicial. "No hace falta que la mujer diga que si todo el rato, pero el foco no puede estar en cómo iba vestida o si estaba bailando de forma provocativa", ha añadido.

Ha asegurado, además, que el proyecto de ley "no se ha redactado en un mes, sino que es el trabajo de más de dos años" y se ha mostrado convencida de que situará a España entre los países más avanzados en la protección de libertades sexuales. "Si esta ley, en lo sustancial, queda como estamos planteando y mantenemos el espíritu, seremos uno de los países pioneros y eso es un motivo de orgullo", ha añadido.

La titular de Igualdad ha asegurado también que la ley contará con dotación económica suficiente para su implantación. "La mayoría de políticas requieren dinero y eso es lo que vamos a debatir en los presupuestos generales, pero no me cabe duda de que la Ministra de Hacienda va a hacer un presupuesto acorde con las prioridades del Gobierno, un gobierno feminista, en favor de la sostenibilidad del planeta y que combina la estabilidad financiera y reducción de la deuda con la fuerte inversión social", ha concluido.