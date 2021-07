Montesinos (PP) pide "unidad" a los partidos para rechazar la muerte de Samuel: "A todos se nos ha roto algo"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido "unidad" a las fuerzas políticas en relación a la paliza mortal al joven Samuel en A Coruña el pasado fin de semana y ha rechazado las declaraciones del exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, en las que relaciona a Vox con el suceso.

"Ante estos casos como los vividos en Galicia, creo que solo hace falta la unidad de todos para luchar contra este lacra y que no vuelvan a ocurrir estos sucesos; no me cabe en la cabeza otra cosa distinta", ha indicado Montesinos.

Para el dirigente popular "es importante que la formaciones políticas estén a la altura" y ha lamentado que "el señor Monedero a esta hora todavía no haya pedido perdón" por sus manifestaciones.

El dirigente del PP considera importante "alejar el y tu más y el interés partidista" en caso como el asesinato de Galicia. "A todos se nos ha roto algo, porque es algo que no queremos que pase bajo ningún concepto y que nos duele", ha explicado Monedero. Ha pedido, además, respeto a la investigación y ha expresado su deseo de que se "haga justicia cuanto antes".