Moteros lamentan el aumento de fallecidos: "¡Qué gran error fue dar carta blanca para llevar motos de 125 cc!"

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Motera para la Seguridad Vial ha lamentado que en 2023 hayan fallecido un total de 299 motoristas en las carreteras españolas, lo que supone un 19% más que en 2022, cuando murieron 254.

"Qué gran error fue el dar carta blanca a aquellos que poseían una antigüedad de tres años en el permiso B para poder llevar motocicletas de 125 centímetros cúbicos", ha señalado a Europa Press la portavoz y vicepresidenta de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, María José Alonso.

Por ello, ve con buenos ojos que la Dirección General de Tráfico, ante el aumento en la siniestralidad de motoristas, vaya a establecer un curso obligatorio para los conductores con permiso B con tres años de antigüedad que quieran conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos.

"Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de responsabilidad, por lo que a cualquiera que vaya a coger un vehículo hay que exigirle antes una aptitud, máxime cuando en nada tiene que ver la conducción de un vehículo de cuatro ruedas con un vehículo de dos ruedas", ha advertido.

Así, Alonso ha subrayado que "nunca es tarde para enmendar dicho error". "Bienvenidos sean los cursos específicos para quienes quieran acceder a llevar una moto de 125 centímetros cúbicos teniendo solamente el permiso B", ha aplaudido.

El año pasado ocho de los motoristas fallecidos no llevaban puesto el casco, algo que ha llamado la atención de la portavoz. "¿Cómo es posible que en 2023 aún haya usuarios que no utilicen el casco de protección? ¿Cómo es posible que los usuarios no asuman que al igual que te proteges con ropa en las diferentes estaciones del año, es imprescindible protegerse con ropa específica cuando vas a subirte a una moto?", se ha preguntado.

De este modo, ha avisado de que los motoristas no tiene carrocería como los coches y, por lo tanto, su carrocería es "es invertir en equipamiento de protección, y no solamente en casco y guantes, también en chaqueta, pantalones o botas". "Y si a eso le sumas un chaleco airbag, ya lo bordas", ha agregado.

IVA REDUCIDO PARA LA ROPA DE SEGURIDAD DE LOS MOTORISTAS

No obstante, la portavoz y vicepresidenta de la plataforma ha reclamado a la Administración que facilite la adquisición de estas prendas de seguridad "sin tener que pagar un IVA de lujo por ello".

Precisamente, otra de las medidas que aprobará la Dirección General de Tráfico este año será la obligatoriedad para los motoristas de utilizar un casco integral o modular y unos guantes homologados cuando circulen por carretera.

Con el objetivo de reducir la siniestralidad, la motera ha reclamado una mayor precaución al resto de usuarios de la vía. "¿Por qué no miráis tres y hasta cuatro veces si es necesario por los retrovisores?", ha apuntado.

También ha lanzado una pregunta a aquellos que van por las carreteras convencionales y en una curva invaden parte del carril contrario: "¿Por qué no os paráis a pensar que hay más usuarios circulando por esas vías?".

"Si pierdes la vida no te puedes pedir otra por Amazon. ¿Por qué se asumen riesgos innecesarios? ¿Qué necesidad hay de demostrar a nadie lo bien que trazas, lo bien que tumbas o la velocidad que eres capaz de adquirir?", ha reprochado Alonso a los motoristas que no respetan las normas de seguridad vial.