'Mujeres de ébano' reúne la historia de 13 mujeres que se quedaron en África para ayudar a otras con menos oportunidades

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista Raquel Rodríguez de Bujalance ha presentado este miércoles en Madrid el libro solidario 'Mujeres de ébano' (editorial Rialp) en el que reúne las historias de 13 mujeres africanas "muy preparadas y grandes profesionales" que han decidido quedarse en su continente y colaborar para que otras mujeres puedan tener las mismas oportunidades que ellas tuvieron.

"Son mujeres que podrían trabajar en cualquier lugar del mundo pero que han decidido quedarse en África, colaborar para que otras mujeres menos afortunadas puedan tener las mismas o más oportunidades", ha destacado Raquel Rodríguez, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la presentación del libro en el espacio All in one Madrid de CaixaBank.

La periodista, que ha donado los derechos del libro a la ONG Harambee, donde colabora desde sus inicios, ha explicado que el libro se acerca a las historias de "mujeres extraordinarias", mujeres "de ébano", tal y como reza el título, en referencia a esta piedra preciosa de las maderas nobles, de color oscuro, casi negro, originaria de África subsahariana, cuya densidad hace que no flote y que se sumerja por su propio peso, sin dejarse llevar por la corriente o el oleaje.

Entre las protagonistas, algunas pertenecen a la élite del país, otras son hijas de padres analfabetos, una de ellas se ha criado en una familia mixta de padre musulmán y madre católica, y otra ha tenido dos madres porque su padre era polígamo, pero "todas han tenido unos padres convencidos de que la mejor herencia que podían dejarles era la educación, sin distinción entre hijos e hijas", tal y como destaca la autora.

Rodríguez, que tuvo la oportunidad de conocer a estas mujeres en sus voluntariados con Harambee y gracias al Premio a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana que concede anualmente la ONG, adentra a los lectores en las costumbres y tradiciones de sus países de origen y en sus historias personales, desde sus antepasados hasta su familia actual, pasando por su infancia.

Así, a lo largo de 211 páginas, la autora cuenta cómo algunas de ellas han logrado salvar la vida de cientos de niños, convertir en empresarias de éxito a mujeres que no sabían leer ni escribir o impulsar a la universidad a chicas que ni siquiera pueden comprarse unos zapatos.

Todas ellas, según ha remarcado Raquel Rodríguez, están convencidas de que "promoviendo la educación de las mujeres a todos los niveles, como hace Harambee con becas desde la escolarización a la investigación científica, se conseguirá impulsar el desarrollo de todo el continente".