El Museo de Auschwitz pide "respeto" a los visitantes que se fotografían caminando sobre las vías de los trenes

El Museo de Auschwitz-Birkenau publicó el pasado miércoles 20 de marzo en su cuenta de Twitter un mensaje pidiendo a los visitantes "respeto" hacia las más de un millón de personas asesinadas en este campo de concentración y exterminio nazi, ante la publicación en redes sociales de fotografías de visitantes haciendo equilibrios por las vías por las que circulaban los trenes del Holocausto.

En el campo nazi de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, fueron asesinadas 1,1 millones de personas, en su mayoría judíos. El 27 de enero de 1945, hace 74 años, se produjo la liberación de Auschwitz y ese mismo día de cada año se recuerda la memoria de las víctimas del Holocausto. En julio de 1947 se creó el Memorial y Museo de Auschwitz-Birkenau.

"Cuando vengas a Auschwitz, recuerda que estás en un lugar donde más de un millón de personas fueron asesinadas. Respeta su memoria. Hay lugares mejores para aprender a caminar en equilibrio que aquel que simboliza la deportación de cientos de miles de personas hacia la muerte", reza el tuit publicado en la cuenta del Museo de Auschwitz.

Además, acompaña el mensaje de cuatro fotografías en las que se puede observar a visitantes posando mientras hacen equilibrio sobre las vías de los trenes por las que llegaban al campo de exterminio nazi cientos de miles de personas para ser asesinadas.

En respuesta a algunos comentarios en Twitter, desde el Memorial contestan que las normas del Museo establecen que los visitantes "deben comportarse con la debida solemnidad y respeto". "Caminar sobre las vías de los trenes de la plataforma desde donde cientos de miles de personas fueron enviadas a las cámaras de gas no es apropiado", explican.

Hasta el pasado mes de febrero, estuvo en Madrid la exposición 'Auschwitz. No hace mucho, no muy lejos', un espacio de 2.500 metros cuadrados con material fotográfico y audiovisual inédito y más de 600 objetos originales de Auschwitz. Por ella pasaron más de 600.000 visitantes.

Si bien, en esta exposición no han tenido este tipo de problema. "La gente ha sido muy respetuosa, ha sacado fotografías pero no selfies, sino fotografías de los objetos o de las citas", ha asegurado a Europa Press la responsable de comunicación y relaciones públicas de la exposición 'Auschwitz. No hace mucho, no muy lejos' y de Musealia, Icíar Palacios.