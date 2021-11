Navarro (DGT) anuncia nuevos drones y radares para 2022: 16 de tramo y 10 fijos en cabinas

Desmiente a Vox, que asegura que los peajes empujarán a los conductores al uso de las vías segundarias: "No es verdad"

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha anunciado este martes la incorporación de más drones y la instalación de nuevos radares para el próximo año 2022. En concreto, serán 16 radares de tramo y 10 fijos que irán rotando veinte cabinas.

Así lo ha avanzado el responsable de la Dirección Genera de Tráfico (DGT), durante su comparecencia en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados con ocasión del programa de trabajo sobre la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030. Navarro ha adelantado esta medida al ser preguntado por el diputado socialista José Carlos Durán en relación con las medidas concretas, previstas a corto plazo, dentro de la Estrategia de Seguridad Vial.

Los 26 nuevos radares previstos para ser instalados el próximo año se sumarán a los 780 fijos actuales, de los que, en la actualidad, 92 son de tramo y 545 móviles.

Para el año 2021/2022, el director de la DGT ha destacado también medidas como implementar los 30 km/h en las calles con un único carril de circulación por sentido; suprimir el margen de 20 km/h para realizar adelantamientos en carreteras secundarias; aprobar las condiciones técnicas de los vehículos de movilidad personal y promover la implantación del seguro obligatorio para sus usuarios; consolidar la prohibición de circular por las aceras con patinetes y bicicletas, entre otras.

Por otro lado, el diputado socialista también ha preguntado a Navarro sobre cómo ve las movilizaciones y la huelga que está anunciando el sector de profesores de autoescuela. Navarro ha apuntado que se deben a una negociación del convenio colectivo y de las condiciones de trabajo, pero ha añadido que "todos" está comprometidos con la "mejora de la calidad" en las autoescuelas y para los profesores.

Desde Vox, el parlamentario Francisco José Alcaraz ha pedido al director de Tráfico que aclare si el colapso de los exámenes de conducir se ha evitado porque "se ha bajado el listón en la medida y los criterios en seguridad vial". "Esto es falso", ha respondido Navarro, que ha argumentado que el porcentaje de aprobados se mantiene en el 47%.

PEAJES

Alcaraz también ha asegurado que los peajes que el Gobierno quiere establecer en carreteras de alta capacidad conducirá a que "muchísimos" usuarios utilicen las vías secundarias "para evitar el pago de este impuesto".

"No es verdad. Si uno va a hacer un viaje de 300 o 400 kilómetros, no lo va a hacer por carretera convencional. ¡Dios me libre! Atenta al sentido común ¿Cómo lo va a hacer por carretera convencional?", ha replicado Navarro, quien se ha mostrado preocupado por el tema de la conservación y mantenimiento de la vía porque podría tener "su reflejo" en la seguridad vial.

Respecto a la situación del transporte profesional, el director general ha afirmado que hay un tema que debería preocupar "a todos" y es "la posible falta de conductores en el futuro". "La imagen aquella del ejército en Reino Unido conduciendo camiones para alimentar las gasolineras invita a la reflexión", ha declarado.

"Este es un tema de país que nos afecta a todos. Debemos hacer un ejercicio para ver qué podemos hacer para evitar un problema que en toda Europa parece que se nos viene encima", ha subrayado Navarro, ante las palabras de la portavoz de ERC, Inés Granollers, que señalaba que ante las condiciones laborales no es de extrañar "que cada vez sea más difícil encontrar personas que quieran dedicar su vida laboral al transporte".

El portavoz del PP Óscar Gamazo ha puesto de manifiesto la necesidad de implantar el tacógrafo en las furgonetas ante el aumento del comercio online. "Es una asignatura pendiente. Lo reconozco", ha respondido el director general.

Asimismo, Gamazo le ha preguntado si es partidario de implementar un sistema por el cual se premien las buenas conductas en seguridad vial. "Creo que al buen conductor y al buen ciudadano hemos de buscar la fórmula" de compensarle, según ha indicado Pere Navarro, que se ha vuelto a posicionar a favor del seguro obligatorio para patinetes y ha instado a los grupos a presentar una iniciativa parlamentaria que lo promueva "si les preocupa". Además, ha añadido que sería competencia de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía.

"España sólo tiene el 3 por ciento de puntos de recarga para vehículos eléctricos, mientras que Francia tiene el 21 por ciento de puntos de recarga", ha declarado el 'popular' Óscar Gamazo, a lo que Pere Navarro ha reconocido que esta "falta" de infraestructura es uno de los "puntos débiles" que encuentra el ciudadano a la hora de dar el paso al vehículo eléctrico.

El director general de Tráfico ha comparecido este martes en la Cámara Baja para informar sobre la Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030, basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Navarro ha detallado que se encuentra en fase de revisión final y de maquetación antes de elevarla al Consejo de Ministros para su aprobación.