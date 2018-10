Nelson Castro Gil, nombrado director general de Consumo

Publicado 19/10/2018 17:14:31 CET

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha nombrado por Real Decreto a Nelson Castro Gil como director general de Consumo y a Carlos Hernández Claverie como secretario general técnico.

Castro Gil es licenciado en Sociología. Entre otros puestos ha desempeñado el de subdirector general de coordinación, calidad y cooperación en consumo y el de jefe de división de calidad y protección al usuario en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Por su parte, Hernández Claverie es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario de carrera del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, ha prestado servicios como letrado en la Tesorería General de la Seguridad Social y en el Instituto Nacional de la Salud.

Además, ha sido subdirector general de Asistencia Jurídica de la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y letrado jefe del Servicio Madrileño de Salud y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora ocupaba el puesto de letrado jefe de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto por el que se nombra directora de la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil a Sandra León Alfonso. Senior lecturer de Ciencia Política en la Universidad de York (Reino Unido) de 2013 a 2018, es Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.

Posee un Máster en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, fue estudiante visitante predoctoral en la Universidad de Harvard e investigadora postdoctoral en la Escola Galega de Administración Pública y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

En esos centros desarrolló distintas investigaciones sobre federalismo, relaciones intergubernamentales y cooperación sectorial en el Estado Autonómico, financiación autonómica, partidos políticos y opinión pública. Su tesis doctoral fue premiada con el I Premio Vilaseca i Marcet. También ha sido docente en la Universidad Complutense de Madrid y en la George Washington University (campus de Madrid) e impartido docencia de posgrado en centros de investigación españoles y extranjeros.

Ha liderado varios proyectos de investigación y colaborado en distintas redes académicas internacionales. Ha participado en numerosas conferencias en centros de excelencia como Stanford University, University of Mannheim, University College de Londres, London School of Economics o Chatham House. Ha sido asesora externa del Parlamento Escocés, del think tank Local Government Information Unit y de la ONG Forum of Federations y ha colaborado con la Fundación Alternativas.