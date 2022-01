NEOS, impulsada por Mayor Oreja, ve "aberrante" que Macron quiera añadir el aborto a la Carta de Derechos Fundamentales

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma NEOS, impulsada por el presidente de la Fundación Valores y Sociedad y exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, ha tachado de "aberración" la propuesta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de incluir el derecho al aborto en la Carta europea de Derechos Fundamentales.

"Le recomendamos que vuelva a leerse la Carta de los Derechos Fundamentales, eso sí, de izquierda a derecha y no al revés. Así verá que sus dos primeros artículos ya consagran la inviolabilidad de la dignidad humana y el derecho a la vida, unos principios que deberían blindarnos ante incongruencias como la que usted abandera. O más que incongruencias, aberraciones", subraya NEOS en una carta dirigida a Macron.

A su juicio, es "aberrante que posean más protección jurídica las mascotas animales o los árboles, que nadie puede liquidar solo mediante la apelación unilateral a la necesidad o al deseo, que la vida de un gestante".

"Si en lugar de un gestante, hablásemos de una persona dependiente, ni se nos pasaría por la cabeza que fuesen motivo suficiente para darle muerte la necesidad subjetiva o el deseo de su cuidador. Eso, de hecho, lo llamamos homicidio", subrayan.

Desde NEOS muestran su "preocupación" porque el presidente de Francia "por incoherencia o desconocimiento" reconoce como un nuevo derecho fundamental la práctica del aborto que desde NEOS definen como "despreciable y repulsiva, una acción de violencia mortal ejercida contra los miembros más indefensos --los no nacidos-- y contra la mujer".

Asimismo, desde la plataforma lamentan que esta propuesta de Macron "añade más tensión, aumenta la división en el seno de la Unión y estimula la guerra cultural" porque, "de salir adelante su propuesta, todos los estados miembro se verían obligados a introducir en sus legislaciones el aborto como nuevo derecho, algo que muchos países rechazan de plano".

La misiva ha sido firmada por el presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja; la vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, María San Gil; el presidente de e-Cristians, Josep Miró; y la coordinadora Europea de la Federación One of Us, Ana del Pino.

También desde el Foro Español de la Familia han criticado las declaraciones de Macron y piden a los gobernantes "que dejen de violar la dignidad humana y que empiecen a construir una sociedad donde el derecho a la vida sea el pilar fundamental".

"Ahora parece ser que aquello que algunos malentienden por progreso ha hecho que huir no sólo del sentido común, sino de los más importantes consensos continentales recogidos por escrito a modo de declaraciones fundacionales y características, sea la moda imperante, a todas luces impuesta desde esferas exógenas con intereses cuestionables", ha lamentado el director del Foro Español de la Familia, Javier Rodríguez.

Según añade, "es ahí donde la corriente ha llevado acríticamente, seguramente con la promesa de algún tipo de rédito electoral particular, al mismísimo presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron".