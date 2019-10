Los obispos votarán el sábado en el Sínodo sobre la ordenación de ancianos casados en la Amazonía

Publicado 22/10/2019 17:27:50 CET

ROMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los más de 180 obispos que desde el pasado 3 de octubre discuten en el Vaticano sobre las problemáticas de la región de la Amazonía votarán el sábado sobre si incluir en el texto final del Sínodo la propuesta de ordenación de ancianos casados de fe probada para paliar la falta de sacerdotes en la región o sobre la institución de un rito litúrgico distinto en la Amazonía que incluya símbolos propios.

Estas son algunas de las propuestas que figuran en los informes presentados por los 12 círculos menores de obispos y otros participantes divididos por lenguas. La praxis de la asamblea sinodal pasa por la votación punto por punto del texto, no vinculante, que después será entregado al Papa para su valoración.

En la rueda de prensa sobre los avances del Sínodo, el arzobispo de Paramaribo (Surinám), Karel Martinus Choennie, ha señalado que su país, uno de los más verdes del mundo, donde el 92% del territorio es selva, "va a desaparecer si no se hace nada contra el cambio climático".

Choennie ha instado a "cambiar el estilo de vida" porque hay en marcha "un proceso de autodestrucción" y si va más allá "el efecto va ser una catástrofe". "Con la Encíclica del Papa de 2015, 'Laudato Si' pensábamos que iba cambiar algo, pero ha cambiado muy poco; hay pocas iniciativas políticas dirigidas a cambiar el estilo de vida, por eso invito a los gobiernos a encontrar soluciones reales", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido que la Iglesia "tiene que educar a la gente para que tome en cuenta seriamente su estilo de vida". "No se pueden seguir explotando los recursos humanos sin solidaridad", ha apuntado. Así, ha subrayado que en Occidente "la gente está acostumbrada a vivir en el lujo y las selvas desaparecen porque Occidente, China, EE.UU. quieren comer carne".

Por su parte, el arzobispo de Kinshasa, de la República Democrática del Congo, el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, ha señalado la responsabilidad que tiene toda la sociedad. "Todos somos responsables y la inacción es una colaboración que fomenta estos peligros. Es claro que los gobernantes tienen mayor responsabilidad", ha indicado.

Además, ha añadido que "China es un actor principal en la explotación de recursos naturales en Congo". "Nuestros recursos acaban en China. Hay muchas empresas presentes en el Congo que se llevan nuestras riquezas", ha denunciado.

Por su parte, la coordinadora Nacional del Movimiento de las víctimas de las diques de Brasil, Judite da Rocha, ha dicho que la construcción de diques "rompe la estructura de la organización de las comunidades indígenas" que corren el riesgo de "desaparecer" ya que "no reciben ayuda de nadie, ni tampoco alguna indemnización por la construcción de estas presas y centrales hidroeléctricas".

"SE IGNORA EL ROL DE LA MUJER"

"Hay personas que han sufrido las consecuencias de las plantas hidroeléctricas y se han quedado sin sus casas. Debemos pensar en otras formas de producción de energía". También ha explicado que en la Amazonía "se ignora el rol de la mujer en la economía local" y es considerada "un detalle más sin darles importancia de vida". Asimismo, ha pedido "no descuidar el problema de la violencia sexual sufrida por estas mujeres".

En cambio, el arzobispo de Trujillo, presidente de la Conferencia Episcopal de (Perú) y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, ha incidido en que la temática del Sínodo gira en torno a tres palabras: naturaleza, ser humano y papel de la Iglesia.

Así, ha reivindicado la figura de San Francisco de Asís que "devuelve la naturaleza a Dios" y escribe 'El Cántico de las criaturas'. "Él dice Hermana Madre Tierra y lo dice en la Edad Media cuando hoy hay gente que se escandaliza", ha apuntado.

También ha defendido que el Sínodo no está haciendo algo novedoso. "Las Iglesias panamazónicas defienden el bien común que ya defendió Juan XXIII en la encíclica 'Pacem in Terris'. Lo que estamos haciendo ahora no es original o nuevo es una audacia volver a poner la reflexión en estos asuntos", ha agregado.