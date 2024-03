Ocho jóvenes con síndrome de Down presentan 'El Tiempo' en RTVE por el día mundial de esta discapacidad

Ocho jóvenes con síndrome de Down presentan 'El Tiempo' en RTVE por el Día Mundial del Síndrome de Down

Ocho jóvenes con síndrome de Down presentan 'El Tiempo' en RTVE por el Día Mundial del Síndrome de Down - RTVE

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ocho jóvenes con síndrome de Down han presentado este jueves el espacio televisivo 'El Tiempo' de Radio Televisión Española (RTVE) por el Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra cada 21 de marzo.

Rebeca Sánchez, Diego Santiago, Luis Miguel Sánchez, Cristina Domínguez, Fausto Cazallas, Martín Watmanhan, Carlos López y David Ruíz han sido los encargados de ponerse frente a la cámara y han contado el tiempo que hará el próximo viernes 22 de marzo. Con esta iniciativa, RTVE trata de concienciar a la población que la afección que padecen, "no les impide enfrentarse a cualquier reto que se les ponga delante", ha asegurado la corporación en un comunicado.

Los platós del centro de formación RTVE Instituto han sido el escenario en el que los chicos de 'Down Toledo' se han convertido en meteorólogos. Han estado acompañados por los profesionales de 'El Tiempo' de RTVE Albert Barniol, Marc Santandreu, Martín Barreiros y Nuria Seró.

Según ha contado la televisión pública en el comunicado, los jóvenes han recibido explicaciones de "qué decir, a dónde mirar, cómo apuntar bien a Galicia o Andalucía y cuándo entrar a contar las inclemencias de la nieve si se hace un directo".

Además, los encargados del equipo de maquillaje y estilismo han "transformado a los jóvenes en auténticos presentadores, con corbata y chaqueta y sombra de ojos", han asegurado desde RTVE.

En cuanto a las responsabilidades desarrolladas por cada uno de los chicos, el comunicado detalla que Rebeca Sánchez y Diego Santiago han actuado de conductores de las noticias, junto con Luis Miguel Sánchez y Cristina Domínguez. Por su parte, Fausto Cazallas y Martín Watman se han enfrentado al mapa y han tratado de adivinar por dónde iban a salir las nubes y los soles, y Carlos López y David Ruiz, acompañados de Barniol, han hecho su primer directo desde un pasillo.

Asimismo, durante la visita los participantes conocer las distintas salas en las que se forman los futuros profesionales de RTVE, donde charlaron con profesores y alumnos sobre las curiosidades de la profesión periodística. "Alguno incluso llegó a mover una cámara para grabar a un compañero", han afirmado.

El objetivo de esta acción es la normalización del Síndrome de Down que desde RTVE consideran es "crucial" ya que los sueños de quienes lo padecen, "no son distintos a los de cualquier joven de su edad", han advertido en el escrito. "La clave es que sientan que se les trata "como al resto de alumnos", ha subrayado Marta de la Fuente, técnico de comunicación en 'Down España'.

VOLUNTARIADOS DE RTVE

Esta acción de voluntariado de RTVE se enmarca en las actividades destinadas a eliminar todo tipo de discriminación por razón de discapacidad. El taller ha contado con la colaboración de 'Down Toledo' y 'Down España', con la de los profesionales y con la de los alumnos de RTVE Instituto y de la Plataforma de Voluntariado de RTVE.