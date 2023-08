La ola de calor afloja en la Península este viernes, al tiempo que llega a Canarias donde se quedará el fin de semana

La Roda (Sevilla) tuvo la máxima más alta en España este miércoles, con 44,6ºC y Soria tuvo un récord histórico, con 38,9ºC

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor que afecta a la Península esta semana comenzará a aflojar este jueves y viernes aunque las temperaturas seguirán siendo muy altas y el riesgo de incendios muy alto o extremo, y una ola de calor comenzará en Canarias este viernes y durará al menos hasta el domingo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha indicado que este jueves las temperaturas siguen muy altas después de que el miércoles se alcanzar al punto álgido de la ola de calor, con buena parte del interior de las comunidades cantábricas que llegaron a 40ºC igual que en el norte y el este de Castilla y León, Madrid, Guadalajara, Cuenca. Además, Toledo alcanzó 41ºC; Ciudad Real y Albacete rondaron los 42ºC y hasta 44,3ºC subió el mercurio en Granada aeropuerto.

En todo caso, la máxima más alta este miércoles se alcanzó en La Roda de Andalucía (Sevilla) con 44,6ºC, aunque el récord absoluto se lo llevó Soria, donde el mercurio llegó por primera vez en los 80 años de registros a 38,7ºC.

Además, señala que la madrugada de este jueves ha sido muy cálida y en algunas localidades de Canarias los termómetros no han bajado de 30ºC, como en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y en algunas otras localidades del este y sur de la Península a las 8.00 horas no habían bajado de 27ºC, al tiempo que en 75 estaciones de la red de AEMET se han registrado noches tórridas, al no bajar el calor nocturno de 25ºC.

El jueves llegarán vientos del noroeste más frescos que bajarán de forma notable las temperaturas en el norte peninsular y lo harán de manera extraordinaria --más de 10ºC-- en el Cantábrico, norte de Castilla y León y Navarra. Por el contrario, esos vientos del noroeste llegarán recalentados al mediterráneo y a toda la zona de Levante y al sur de Andalucía, así como al litoral atlántico de Andalucía, que registrarán un incremento incluso de más de 10 grados respecto al miércoles.

Así, espera que se alcancen de 38 a 40ºC en el centro y de 42 a 44ºC en la mitad sur e incluso se podría pasar de 44ºC en puntos del sur de la Comunidad Valenciana y de la región de Murcia, que tienen aviso de riesgo extremo. El jueves el riesgo de incendios seguirá muy alto o extremo en buena parte de España y se podrán formar tormentas secas en el este peninsular que dejarán poca lluvia pero rachas de viento muy fuertes.

En cuanto a Canarias, donde este viernes comenzará una ola de calor, la AEMET espera que este jueves también llegue al archipiélago aire muy cálido procedente del Sahara dará lugar a un día muy caluroso, con temperaturas máximas entre 34 y 36ºC e incluso superiores a 38ºC en el sur de Gran Canaria. En el archipiélago se espera polvo en suspensión que provocará calima

ALIVIO TÉRMICO RELATIVO

La predicción de la AEMET apunta que el alivio térmico llegará a la Península este viernes, cuando bajarán las máximas en el área mediterránea y en el área sur de Gran Canaria. Sin embargo, también será un día de mucho calor, con temperaturas máximas entre 36 y 38ºC en el nordeste, en puntos de la meseta norte y zona centro, 38 o 40ºC en Extremadura y Castilla-La Mancha y más de 42ºC en extensas áreas de Andalucía, donde incluso podrían superarse los 44ºC en puntos del Valle del Guadalquivir. La noches también será tórrida en las zonas costeras del Mediterráneo y localidades del interior de la mitad sur.

En Canarias el calor será muy intenso ya que ese día comenzará una ola de calor que al menos durará hasta el domingo, según ha destacado el portavoz de la AEMET, que precisa que el viernes alcanzarán 37 a 39ºC en muchos puntos e incluso pasarán de 40ºC en el sur de Gran Canaria y por la noche podrían no bajar de 30ºC.

Durante el fin de semana las temperaturas descenderán en la Península aunque seguirá haciendo calor pero sin superar los criterios necesarios para hablar de ola de calor. El sábado será un día especialmente caluroso, con más de 40ºC en el valle del Guadalquivir y más de 35ºC en amplias zonas del interior, nordeste, centro y sur peninsular. El riesgo de incendios forestales, según Del Campo seguirá muy alto o extremo en la mayor parte de España y recuerda que ya son "bastantes días sin apenas precipitaciones".

En Canarias seguirá la ola de calor el sábado y el domingo, con temperaturas de más de 38ºC en muchos puntos del sur del archipiélago y también con noches tórridas por encima de 25ºC e incluso sin bajar de 30 o 32ºC en Gran Canaria.

PUENTE DE AGOSTO

Por otro lado, el portavoz de la AEMET ha pronosticado que el lunes y martes, 14 y 15 de agosto, que será puente o festivo en muchas localidades, las temperaturas no experimentarán grandes cambios y se mantendrán en valores de "pleno verano", con unos 35ºC de máxima en amplias zonas del este, centro y sur de la Península y en Baleares; de 30 a 32ºC en el área Mediterránea; de 25 a 30ºC en el Cantábrico.

En general no se esperan lluvias aunque no se descartan, débiles y dispersas en el Cantábrico y también podría formarse alguna tormenta aislada en el sistema Ibérico y los Pirineos.

El lunes y el martes en Canarias comenzarán a descender las temperaturas pero seguirán con más de 35 o 40ºC en el sur de Gran Canaria y se mantendrán las noches muy cálidas y los cielos con calima. A partir del 16 de agosto las temperaturas se irán normalizando en el archipiélago pero seguirán siendo altas en el archipiélago, que seguirá sin lluvias.