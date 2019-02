Oltra sobre la postura de Casado ante el aborto: "Cada vez que hablan sube el pan"

Publicado 08/02/2019 13:32:08 CET

Recalca que lo que se trata es "de facilitar la vida, no de obligar a la gente a hacer algo que no quiere"

VALÈNCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha advertido este viernes, ante la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, de volver a la ley del aborto de 1985, que cuando "se retrocede en la historia nos acercamos más a la barbarie que a la civilización". "Cada vez que hablan sube el pan", ha señalado.

Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha señalado al respecto no le "gusta" la gente que "intenta tirar la historia hacia detrás" y en lugar de "tratar de avanzar, se retrocede" y en ese sentido ha recalcado que hay que respetar y facilitar "las decisiones" que de forma "libre" adopten las familias y las mujeres y "no de obligarles a hacer algo que no quieren".

Por ello, ha destacado las medidas de apoyo a las familias y a la crianza que ha puesto en marcha el Gobierno valenciano porque lo que se trata es de "facilitar la vida, no de obligar a la gente a hacer algo que no quiere". Entre ellas, ha resaltado que los benefactores de las políticas de la familia han crecido un 20%, se han expedido 62.000 títulos de familias numerosas, y se han multiplicado por seis, hasta superar los 9.000, los de monoparentales.

Asimismo, ha resaltado la puesta en marcha de 'xarxallibres', la eliminación del copago farmacéutico para familias monoparentales, o la las escuelas gratuitas de 0 a 3 años. Asimismo, se ha equiparado las familias monoparentales a las numerosas para poder recibir ayudas y se tiene en cuenta el número de hijos en las ayudas que se perciben en la renta de inclusión.

"Se trata de medidas que facilitan a las mujeres y a las familias tener una maternidad y paternidad más fácil que no existían cuando gobernaba aquí el partido de Casado y ahora sí. Eso es apoyo a las familias, a la crianza y a decisión libre de emprender un proyecto de maternidad y el resto es tirar la historia hacia atrás", ha apostillado.