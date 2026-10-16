OMP reconoce al sacerdote Ángel Becerril y a Misiones Salesianas: "La fidelidad a la misión merece ser premiada"

OMP reconoce al sacerdote Ángel Becerril y a Misiones Salesianas - OMP

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Obras Misionales Pontificias (OMP) ha concedido el premio 'Beata Paulina Jaricot' al sacerdote palentino Ángel Becerril, del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), y el galardón 'Beato Paolo Manna' a la institución Misiones Salesianas, en una ceremonia de entrega celebrada en el Espacio All in One de Caixabank en Madrid.

El director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, ha explicado que, desde la entidad, han querido premiar "a alguien que ha entregado la vida". Además, ha reconocido que estos premios son un poco "injustos", porque "se lo merecerían todos los misioneros".

En esta línea, Calderón se ha referido a Ángel Becerril y ha afirmado que "él no ha hecho grandes cosas conocidas, pero ha entregado seis décadas de su vida a la misión". "La fidelidad a la misión merece ser premiada", ha asegurado.

Los premiados han recibido un galardón con la figura de un cangrejo que porta una cruz, en una alusión a una anécdota de San Francisco Javier, patrón de las misiones. "Él lanzó su crucifijo desde una barca al mar para aplacar una tormenta. Al día siguiente, en la playa, un cangrejo sacó el crucifijo del mar con sus pinzas. Es una imagen que representa la confianza y tenacidad de los misioneros", han explicado desde OMP.

Becerril ha estado más de sesenta años evangelizando en Zimbabue y Tailandia. Nacido en 1938 en Cozuelos de Ojeda, pronto sintió el deseo de ser misionero, y lo fue a través del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME). "Doy gracias al IEME, gracias a él soy quien soy", ha declarado tras recibir el galardón. Asimismo, ha agradecido a la diócesis de Palencia, por haber permanecido a su lado "siempre", así como a la Iglesia misionera, "que lleva la Palabra al confín del mundo".

Igualmente, el sacerdote palentido ha recordado durante su discurso a la beata Paulina Jaricot, inventora de lo que hoy es el Domund, y la mujer que da nombre al galardón que ha recibido. También al sacerdote Ángel Sagarmínaga, primer director nacional de Obras Misionales Pontificias. "Me siento pequeño y honrado de seguir los pasos de estas dos grandes figuras", ha concluido.

Del mismo modo, el premio 'Beato Paolo Manna' tiene el nombre del fundador de la Obra Pontificia encargada de la formación y sensibilización misionera -la Pontificia Unión Misional-. Con este premio, OMP distingue a personas o instituciones que se hayan comprometido en España en la sensibilización misionera y su apoyo a los misioneros desde "la retaguardia".

Este 2026, se ha hecho entrega a Misiones Salesianas, en el 150 aniversario de la llegada de los primeros misioneros salesianos a Argentina. "Desde sus aulas en España, han encendido la llama misionera en los corazones de sus alumnos de generación en generación", ha subrayado OMP.

En esta línea, su director, Luis Manuel Moral, ha agradecido el galardón, que les anima a seguir adelante. Según ha explicado, Misiones Salesianas es, para los misioneros de la congregación, "esa mano extendida que les acaricia y les da ánimo por las circunstancias difíciles que tienen que pasar".

"LA MISIÓN MERECE LA PENA"

"Desde nuestro corazón, sentimos que la misión merece la pena", ha afirmado Moral, al mismo tiempo que ha añadido que "parece mentira que todavía haya naciones en las que la Palabra no ha llegado".

La entrega de premios ha concluido con la actuación en directo de la canción 'Envíame a mí', que ha puesto banda sonora al centenario del Domund. Creada por VIVAFE (del grupo Ábside Media), en colaboración con Obras Misionales Pontificias, ha sido compuesta e interpretada por Estefanía Benedicto, Chechu Reguart y Jaime Salmoreno; todos ellos autores también del himno de la visita del Papa 'Alza la mirada'.