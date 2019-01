La ONCE constituye su nuevo Consejo General y reelige a Miguel Carballeda como presidente para los próximos cuatro años

ONCE

Publicado 17/01/2019 16:57:00 CET

Carcedo preside la reunión constitutiva y reconoce la labor de la ONCE por la normalización social y laboral de las personas con discapacidad

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha constituido este jueves 17 de enero su nuevo Consejo General, surgido de las XI elecciones democráticas de la organización celebradas el pasado 4 de diciembre, y ha reelegido a Miguel Carballeda Piñeiro como presidente para los próximos cuatro años.

Según ha informado la organización, el pleno constitutivo ha contado con la presencia de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luis Carcedo, acompañada del director general de políticas de apoyo a la discapacidad, Jesús Celada.

El Consejo General es el máximo órgano de representación y gobierno de la ONCE. Cada cuatro años, las personas afiliadas a la organización eligen en votación a quienes les representarán en ese periodo. De las urnas resulta la composición de los Consejos Territoriales (uno por cada comunidad autónoma) y del Consejo General.

Durante la reunión, el pleno ha reelegido en su cargo a Miguel Carballeda como presidente de la ONCE para los cuatro próximos años, tras haber logrado en las urnas el respaldo para su candidatura de 36.869 sufragios entre las 66.806 personas ciegas con derecho a voto en las últimas elecciones.

De este modo, el nuevo Consejo queda formado por once miembros: el presidente y diez consejeros generales (la mitad hombres y la mitad mujeres), entre los que habrá además cuatro vicepresidencias, que también son ocupadas de forma paritaria.

Así, Miguel Carballeda se mantiene como presidente de la ONCE y también del Grupo Social ONCE, que incluye Fundación ONCE e Ilunion; y Alberto Durán ocupará la Vicepresidencia Primera de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas.

Por su parte, José Luis Pinto estará al frente de la Vicepresidencia Segunda de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial; Patricia Sanz encabezará la vicepresidencia Tercera de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional, e Inclusión Digital; e Imelda Fernández liderará la vicepresidencia Cuarta de Servicios Sociales y Participación.

Como consejeros estarán Cristina Arias Serna, Ana Díaz Alonso, Alejandro Oñoro Medrano, Bárbara Palau Vidal, Eugenio Prieto Morales y Ángel Ricardo Sánchez Cánovas. El secretario general del Consejo es Rafael De Lorenzo García.

Asimismo, la primera reunión del Consejo ha procedido a nombrar a los máximos responsables de las diferentes áreas ejecutivas: la Dirección General de la ONCE, al frente de la cual continuará Ángel Ricardo Sánchez Cánovas; Fundación ONCE, cuyo vicepresidente ejecutivo seguirá siendo Alberto Durán; e Ilunion, que mantiene a Alejandro Oñoro como consejero delegado.

UN MODELO SOCIAL ÚNICO EN EL MUNDO

En su intervención en la reunión, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha expresado el "reconocimiento y gratitud" propio y de todo el Gobierno por la labor que desempeña la ONCE, con sus casi 3.000 voluntarios, y ha destacado la "atención especializada a más de 74.000 personas con discapacidad visual", además de "su solidaridad con las personas afectadas por otras discapacidades". "Sus esfuerzos y avances han hecho de la ONCE un modelo social único en el mundo", ha afirmado.

Ha asegurado que muchas de las políticas que se llevan a cabo en materia de discapacidad "no serían posibles sin el permanente diálogo, cooperación, esfuerzo y apoyo del grupo social ONCE" y ha insistido en que el Ministerio necesita de ese diálogo y colaboración para poder seguir conociendo las necesidades de las personas con discapacidad y aprobar más políticas dirigidas a conseguir su plena inclusión.

Carcedo ha mostrado su apoyo a la organización para la celebración de la Asamblea General de la Unión Mundial de Ciegos, prevista para junio de 2020 en Madrid.

Por otro lado, ha destacado el compromiso e impulso que, a su juicio, se está dando desde el Ministerio a las políticas y acciones dirigidas a la plena inclusión de las personas con discapacidad. Gracias a ello, Carcedo ha asegurado que España se someterá "con altas expectativas" al examen de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el mes de marzo en Ginebra.

En este sentido, la ministra ha hecho hincapié en la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, y ha añadido que se está avanzando en la reforma del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la del Registro Civil "con el propósito de cambiar el sistema actualmente vigente" en la legislación y "consolidar el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas con discapacidad".

También ha destacado la aprobación del anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución "para cambiar su redacción obsoleta e incluir la expresión 'personas con discapacidad'".

Finalmente, Carcedo ha apuntado que el Gobierno ha trabajado para modificar la ley de propiedad horizontal "para estimular la realización de obras de adaptación y mejora de la accesibilidad" y ha agregado que el pasado 7 de diciembre se rebajó en 8 años (de 33 a 25) el tiempo necesario de cotización para acceder a la jubilación con contrato relevo.