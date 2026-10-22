Onda Cero presenta su programación 2026-2027 con nuevas voces y el refuerzo de sus principales espacios informativos - JOSEFINA BLANCO

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Onda Cero ha presentado este jueves su programación para la temporada 2026-2027 bajo el lema 'Más voces, más radio, más Onda Cero', reivindicando "la fortaleza de un proyecto radiofónico consolidado, en constante evolución y comprometido con sus oyentes y anunciantes".

Así lo ha explicado la cadena, que ha incorporado nuevas voces a su parrilla manteniendo su identidad editorial. "Onda Cero sigue siendo la misma Onda Cero, con sus valores, su personalidad y su manera de entender la radio, pero con nuevas voces, más perspectivas y una programación reforzada para responder a las demandas de una sociedad en constante transformación", ha destacado.

Entre los principales cambios de la temporada destaca la nueva etapa de 'Más de uno'. Rafa Latorre se ha incorporado al frente del tramo informativo desde las 6.00 horas, mientras que Carlos Alsina continúa con el tramo de entretenimiento a partir de las 10.00 horas. La cadena ha señalado que esta combinación refleja "la voluntad de Onda Cero de ampliar sus registros y enriquecer su oferta sin perder su identidad".

Asimismo, Marta García Aller dirige y presenta 'La brújula' de lunes a viernes, de 19.00 a 23.30 horas, reforzando "la apuesta de Onda Cero por una información que ayude a comprender la actualidad, contextualizar los acontecimientos y distinguir los hechos relevantes del ruido informativo".

El programa ha ampliado su equipo de colaboradores con nuevas firmas como Pedro G. Cuartango, Nativel Preciado y Olga Viza.

La cadena ha reafirmado su compromiso con la credibilidad y el rigor periodístico como principal valor diferencial. Onda Cero ha subrayado que "el principal valor diferencial de la cadena son sus comunicadores y los profesionales que hacen posible su programación. Periodistas con trayectoria, criterio propio y credibilidad, que cada día dan la cara ante los oyentes y asumen la responsabilidad de lo que cuentan", frente a "los contenidos de procedencia incierta que circulan por las redes sociales".