ONG ambientales piden a Pedro Sánchez usar la ganadería extensiva y la gestión forestal contra los fuegos

Encuentro en Moncloa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. A 21 de julio de 2022

Reclaman medidas para ser menos dependientes de combustibles fósiles y piden una transición energética 100% renovable

21 Jul.

Las cinco principales organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) se han reunido este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, un encuentro en el que, entre otras cuestiones, han abordado la situación que se vive en España debido a los incendios.

Por ello, en este punto, las organizaciones han señalado la necesidad de impulsar la ganadería extensiva y cambiar el paradigma de la extinción a uno basado en la prevención y la gestión forestal. El presidente, por su parte, ha expresado su preocupación al respecto, según han revelado a Europa Press los asistentes a la reunión.

Al encuentro también ha asistido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera mientras que por parte de las organizaciones han acudido la directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz; el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo; la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal; la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, y el coordinador general de Ecologistas en Acción, Luis Rico.

"Ha sido una reunión cortita para apuntalar muchos temas", han coincidido en señalar a Europa Press las organizaciones participantes, que han trasladado al Ejecutivo varias peticiones concretas que han girado en torno a cuatro ejes: cambio climático y transición energética, protección de la biodiversidad, desarrollo rural y justicia social.

En concreto, sobre cambio climático y transición energética, apuestan por un sistema 100% renovable para acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y evitar el peligro de la energía nuclear. Por ello, consideran que se debe acelerar el despliegue de energía limpia y segura en todos los sectores, con garantías de no producir impactos negativos en la naturaleza y de que el beneficio de las renovables llegue a todas las personas, especialmente a las más vulnerables y a quienes van a convivir con ellas en su proximidad.

Para ello, ven esencial la transparencia y la participación para que la transición se haga junto a la ciudadanía, por lo que las organizaciones ecologistas reclaman el liderazgo del Gobierno para que garantice el despegue definitivo de las comunidades energéticas y el autoconsumo compartido. Además, creen que no debe invertirse dinero en infraestructuras fósiles y rechazan la posibilidad de que España se convierta en un 'hub de gas' para el resto de la UE.

En este punto, han expresado su preocupación por el reciente anuncio de la UE de incluir en la taxonomía UE el gas y la energía nuclear como energías verdes y consideran que el Gobierno debería mantener el rechazo que ha tenido desde el primer momento y, en coherencia, promover una acción legal contra el acto delegado y promover que en España no se aplique.

Las organizaciones creen que España debe pasar del actual objetivo de reducción de emisiones del 23% a un 55% en 2030 respecto a 1990, sin mayor demora lo que requiere "una transformación profunda y urgente" de los sectores con mayor responsabilidad en las emisiones, como son el energético, el del transporte y el alimentario.

En protección de la biodiversidad, las ONG alertan de que, tras posponerse en varias ocasiones reuniones de un importante calado en esta materia --como la CBD (Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica) que finalmente se llevará a cabo en diciembre en Montreal, o la última ronda de negociaciones sobre el Tratado Internacional de los Océanos que tendrá lugar en agosto en Nueva York-- la destrucción de la naturaleza continúa, no solo a nivel mundial sino también en Europa.

También denuncian que, a día de hoy, no se han cumplido ninguno de los objetivos de biodiversidad para 2020 acordados anteriormente por lo que reclaman a España liderar el desarrollo de la legislación europea en restauración de la naturaleza e incrementar su posición de liderazgo en las negociaciones del marco global de diversidad en la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad biológica.

CREAR UN PERTE DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

A nivel estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han resaltado la importancia del capital natural en este contexto y de invertir en protección de la naturaleza. Por ello, han propuesto como medida concreta un PERTE de restauración ecológica, que invierta en la recuperación de los ecosistemas y en la generación de empleo.

En desarrollo rural, ven primordial garantizar la calidad de vida y los servicios esenciales de la población rural por lo que abogan por avanzar "de forma urgente" en el desarrollo de medidas estatales (bonificaciones fiscales y de la Seguridad Social, inversiones estatales en empleo y emprendimiento) que favorezcan el asentamiento de la población.

Las organizaciones ecologistas han tratado con el presidente los retos del sistema agroalimentario y la urgencia de elevar su prioridad en la agenda, así como trabajar para establecer una soberanía y seguridad alimentaria. Las soluciones pasan por una transformación que reduzca todos los insumos externos que hacen a este sistema enormemente vulnerable, así como el incremento de la superficie en producción ecológica, todo ello integrado en la naturaleza para hacer frente a las diversas crisis agrarias, climáticas y de biodiversidad. También defienden una PAC (y PERTE) alineada con estos objetivos.

En justicia social, las ONG han mostrado su apoyo a aquellas medidas tomadas en el Real Decreto anticrisis y las anunciadas en el Debate de la Nación dirigidas a redistribuir la riqueza, favorecer y ayudar a quienes más les está afectando la inflación y tienen menos medios.

Además, aplauden las medidas dirigidas a favorecer el uso del transporte público y no las que fomentan el consumo de combustibles fósiles, como el descuento de 20 céntimos en el carburante. En cualquier caso, precisan que no hay que olvidar que, para favorecer el ahorro energético, el uso del transporte público no es suficiente con que los bonos sean gratuitos, sino con reforzar el servicio, mejorar frecuencias y hacer del tren un vector vertebrador de movilidad sostenible que llegue a todos los puntos de la geografía nacional, para lo cual, hay que revertir el cierre de líneas de trenes regionales.

Además de medidas puntuales para paliar los efectos de la inflación, las organizaciones ambientalistas han resaltado la importancia de establecer medidas estructurales para evitar que las crisis la paguen los de siempre por lo que reiteran su petición de la puesta en marcha de una reforma fiscal cuyos impuestos salgan de una fiscalidad justa y verde, que apoye al medio rural, donde pague más quien más tiene y quien más contamina, y que sirva para sufragar los servicios públicos y la protección social, que lleven a una verdadera transición ecológica y que garanticen derechos y vidas dignas.

En este sentido, proponen, en línea con la European Network for Rural Development, que se incorpore el 'rural proofing' --o filtro de desarrollo rural-- además del filtro de afección a la biodiversidad en el despliegue de todas las leyes, tal y como se hace actualmente con el cambio climático o la mirada de género.