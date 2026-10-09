La organización del viaje del Papa y Puy du Fou España, entre los ganadores de los IX Premios Religión en Libertad

Premiados de la IX edición de los Premios Religión en Libertad. - RELIGIÓN EN LIBERTAD

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización del viaje del Papa León XIV a España, el encuentro 'Llamados 2026', Puy du Fou España, el proyecto musical '(Tú) El único Rey' y el comunicador René ZZ han recibido los IX Premios Religión en Libertad, convocados por la Fundación Nueva Evangelización para el Siglo XXI, editora del diario digital Religión en Libertad, con la colaboración de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.

La entrega de los galardones tuvo lugar este jueves 8 de octubre en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, durante una ceremonia conducida por el periodista Álex Navajas, que reunió a representantes de distintas realidades eclesiales, culturales y sociales, según han informado sus organizadores en un comunicado.

La gala comenzó con una oración y bendición presidida por el obispo auxiliar de Canarias, Cristóbal Déniz, acompañado por el obispo emérito del Callao (Perú), José Luis del Palacio.

El Premio Especial del Año ha recaído en el Comité Organizador del viaje de León XIV a España, celebrado del 6 al 12 de junio, que movilizó a más de 25.000 voluntarios. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, ha recordado las dificultades de la organización. "Un mes antes es el caos y todos nos tiramos de los pelos, pero luego llega el Papa y todo lo arregla", ha explicado.

Por su parte, 'Llamados 2026', el encuentro que reunió a más de 6.000 personas en el Movistar Arena de Madrid el pasado 12 de enero, ha obtenido el Premio Nueva Evangelización. Su impulsor, el párroco José María Sánchez de la Madrid, ha lanzado un mensaje de esperanza: "El mundo está sediento de Dios y el Señor cuenta con nosotros".

Mientras, en la categoría de 'Audacia ante el Mundo', el comunicador René ZZ, que comparte públicamente su conversión y fe cristiana ante cerca de dos millones de seguidores en YouTube, ha anunciado su próxima boda y ha recordado el momento en que se convirtió. "En el momento en el que él llamó a mi puerta yo decidí contestar y aquí estoy", ha relatado.

Asimismo, el Premio Artes de la Imagen ha reconocido a Puy du Fou España, que ha superado los seis millones de visitantes desde su apertura en Toledo. El galardón ha sido recogido por el vicepresidente del parque, Jesús Sainz, quien ha defendido la importancia de mostrar las raíces cristianas de la historia española.

"Nosotros no introducimos el cristianismo en la historia que contamos, es que nos lo encontramos en la historia", ha explicado.

Además, el Premio Música Católica ha distinguido a '(Tú) El único Rey', un proyecto que ha reunido a más de un centenar de voces de grupos de música católica de toda España. La iniciativa, surgida de la colaboración entre Hakuna y Tuyo, pretende mostrar la unidad de los distintos carismas musicales de la Iglesia. "Todos teníamos una cosa en común, que es la música y cantar hacia el Señor", ha subrayado uno de sus impulsores.