Organizaciones LGTB piden una nueva reunión con el Gobierno para "cerrar" la Ley Trans antes del Orgullo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans, han reclamado este martes una nueva reunión con Vicepresidencia del Gobierno, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia, para "cerrar el consenso" en relación a la Ley Trans antes de la celebración del Orgullo.

Sería el segundo encuentro que celebran este mes, ya que el pasado 7 de junio estas entidades fueron citadas en Moncloa con representantes del equipo de Carmen Calvo y de Juan Carlos Campo, a quienes trasladaron sus propuestas para "desencallar" esta norma que lleva "bloqueada" por el PSOE desde el pasado febrero.

En esta reunión, según han indicado las organizaciones, los representantes del Ejecutivo mostraron su "voluntad de alcanzar un consenso para desbloquear la Ley Trans antes de la celebración del Orgullo" y, ante esto, las organizaciones solicitaron una nueva reunión.

"Aunque fuentes de la Moncloa comunicaron a los medios de comunicación que aceptaban esta reunión e incluso que se pensaba tener la semana pasada, a la espera de cuadrar las agendas, las

organizaciones aún no han sido convocadas", han advertido las entidades.

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha indicado que, "llegados a este punto, en el que parece que hay intención de solventar los principales escollos", esta es "la única vía posible para avanzar de manera ágil y responsable y conseguir que la ley pueda entrar en el Consejo de Ministros antes de que termine junio".

"A MEDIO CAMINO" DEL ACUERDO

Por eso, desde las ONG han solicitado a las partes implicadas que "actúen con seriedad" y les concedan "este encuentro para llegar a un acuerdo sobre el texto". "Porque están en juego nuestras vidas", ha señalado Sangil.

La presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, por su parte, ha informado de que "aún quedan aspectos por trabajar" y siguen pendientes de saber "qué pasará definitivamente con la infancia trans y las personas no binarias", entre otros puntos. Aún así, ha reconocido que la situación ya está "a medio camino" para alcanzar un acuerdo.

"Por tanto, exigimos un nuevo encuentro de manera urgente para definir de qué manera se recogerán los derechos fundamentales que afectan de manera directa a nuestras vidas y nuestras familias", ha señalado.

"NO ES MOMENTO DE OTRAS FÓRMULAS"

Además, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, ha asegurado que las entidades aún no han visto el texto que se llevará al Consejo de Ministros y, al respecto, aclara que no

aplaudirán "una ley que no recoja las líneas rojas" que los colectivos han señalado.

Las organizaciones LGTB creen que "no es momento de otras fórmulas que no pasen por una reunión seria sobre lo concreto" y creen que la situación está ya "en un punto de recepción de ideas". A su juicio, se ha "avanzado tremendamente" en los últimos encuentros, aunque "se necesita es concretar para conseguir que la ley entre en el Consejo de Ministros antes del Orgullo".

"Una vez presentada, el texto podrá seguir creciendo en el proceso de enmiendas y trabajaremos también para que esto suceda", han asegurado.