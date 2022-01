Organizaciones pro-DDHH piden al Gobierno la adhesión de España al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares

Archivo - Este jueves 6 de agosto, 70 años después de que Estados Unidos lanzase una bomba nuclear sobre Hiroshima y a punto de revisarse de nuevo el Tratado de No Proliferación nuclear (TNP), Discovery MAX estrena 'Hiroshima: la historia real'. Un do

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones sociales en favor de la paz y los derechos humanos han entregado una petición al Gobierno en la que reclaman la adhesión de España al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares de Naciones Unidas que está vigente desde hace ya un año y que se posicione así se posicione "a favor de la eliminación total de estas armas de destrucción masiva".

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de las Naciones Unidas entró en vigor el 22 de enero de 2021, una vez pasados 90 días desde que se consiguieron las 50 ratificaciones.

Aunque ninguno de los países nuclearmente armados ha firmado ni ratificado este tratado, las organizaciones consideran en su manifiesto que el TPAN es "un paso adelante en la erradicación de estas armas, porque existen experiencias previas positivas de armamentos que después de su prohibición vieron su producción y su uso seriamente menguados".

Sin embargo, hasta la fecha España no se ha adherido aún al tratado y por ello, una veintena de ONG han lanzado la campaña '10 razones para firmar el TPAN' por la que instan al Gobierno de Pedro Sánchez que firme y posteriormente ratifique el tratado, ya que entienden que esa es "la única posición éticamente aceptable respecto a un tipo de armamento capaz de provocar una catástrofe humanitaria y climática sin precedentes".

En ese sentido, exigen al PSOE y Unidas Podemos, que forman la coalición de Gobierno que muestren "valentía y liderazgo" y se opongan a las armas nucleares y se desvinculen así de las directrices marcadas por los EEUU y la OTAN.

Como un primer gesto en este sentido, la campaña solicita también al Gobierno que asista a la I Conferencia de estados partes, que tendrá lugar en Viena entre el 22 y el 24 de marzo.

La campaña ha sido presentada en rueda de prensa en la que han participado, entre otros el alcalde de Granollers y presidente de la sección europea de 'Mayors for peace', Josep Mayoral y Artigues; la coordinadora de campañas digitales de la International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons, Lucero Oyarzún; la investigadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, experta en armas nucleares, Teresa de Fortuny; la presidenta de Fundipau, Carme Suñé, y la presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), Ana Barrero.

"La campaña ha logrado sumar a entidades que no se ocupan sólo de paz y desarme, va más allá y con ello pretende volver a poner en la agenda la importancia del TPAN como algo que nos incumbe a toda la humanidad y, especialmente, a quienes consideramos una prioridad el cuidado de las personas y el planeta", apunta Laura Alonso Cano, coordinadora de la campaña.

Para las organizaciones, el Gobierno de España tiene una "excelente oportunidad" para ejercer un liderazgo de paz ante sus socios de la UE y la OTAN, alineándose con la voluntad mayoritaria de la población española y mundial en favor de la prohibición efectiva de las armas nucleares.