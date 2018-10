Osoro reitera que la decisión sobre Franco corresponde a Gobierno y familia, no a la Iglesia

Publicado 19/07/2018 13:14:08 CET

SANTANDER/MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha reiterado en Santander que "la Iglesia no toma ninguna decisión" sobre la exhumación de los retos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, sino que la decisión la "toma el Gobierno y la familia" del dictador.

"La Iglesia siempre es casa de puertas abiertas para todos, para entrar y para salir, pero la decisión no es nuestra", ha zanjado el cardenal arzobispo, quien también ha asegurado que el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, "no se ha atrincherado". "No se ha atrincherado absolutamente nadie", ha apostillado.

Así se ha pronunciado este jueves 19 de julio en declaraciones a la prensa con motivo de su presencia en la 'V Escuela de Humanidades, Metafísica y Mística Fernando Rielo. Itinerario para la paz. Educación y humanismo', que se celebra esta semana en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes que "en un breve espacio de tiempo" se procederá a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. "La decisión del Gobierno es firme", ha aseverado durante su comparecencia en el Pleno del Congreso para exponer las líneas maestras de su Gobierno y dar cuenta de los resultados del último Consejo Europeo celebrado a finales del pasado junio.

Fuentes del arzobispado de Madrid han reiterado a Europa Press que la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos es "una decisión política" que tiene que pasar por contar con "el acuerdo con la familia" del dictador y que están a la "expectativa" sobre el desarrollo de los acontecimientos.