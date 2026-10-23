Paco González confirma su continuidad en la radio: "Doy un pasito al lado, pero sigo"

Archivo - Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño renuevan con COPE hasta 2030 - COPE - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comunicador y locutor Paco González ha confirmado su continuidad en la radio. "Sigo en la COPE, sigo en 'Tiempo de Juego', sigo en 'El partidazo', pero doy un paso al lado para que pasen los Ferraris --Heri, Andrea, Mansilla y compañía-- y tomen el relevo. Doy un pasito al lado, pero sigo", ha afirmado.

Así lo ha explicado este jueves Paco González durante una entrevista en 'El Hormiguero', recogida por Europa Press, al ser preguntado por la carta de agradecimiento que leyó en el comienzo de 'Tiempo de Juego' el pasado 3 de octubre.

González ha indicado que ha estado "un año y medio o así" pensando esta decisión en la que han tenido que ver las "pérdidas", sin contárselo a nadie, y que su "sueño ideal" hubiese sido retirarse junto a Pepe Domingo Castaño, quien falleció en septiembre de 2023.

"Pepe se nos fue hace tres años y ese momento no era para que yo me marchara. Al revés, yo me sentía un poco el nuevo papá de mucha gente joven del programa. No de las estrellas como (Manolo) Lama o de Juanma (Castaño), pero sí de mucha gente", ha señalado, para después añadir que ahí fue cuando empezó a pensar que: "En cuanto esto esté bien y esté enderezado, yo quiero dar un paso al lado".

Asimismo, Paco González ha confesado que él "quería dejarlo del todo", pero Manolo Lama y la COPE le convencieron para "hacer otra cosa". De este modo, ha agregado que seguiría si Pepe Domingo Castaño estuviera. "Es una cosa más sentimental que profesional", ha insistido, el locutor que quiere dedicar "más tiempo" y de "calidad" a su familia.

Paco González, que acaba de cumplir 60 años, se encuentra en su temporada 40 en la radio, un medio donde ha dirigido programas durante 37 años y en el que ha completado 34 temporadas con el formato de fin de semana. En 2024, los comunicadores Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño renovaron su contrato con la Cadena COPE hasta el año 2030.