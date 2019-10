El Papa acepta la renuncia del jefe de la Gendarmería Vaticana tras filtrarse la suspensión de cinco funcionarios

Actualizado 14/10/2019 16:11:24 CET

October 13, 2019 - Vatican: Pope Francis speaks to Domenico Giani at the end of the Mass for the canonization of 5 saints in St. Peter's Square in the Vatican. (Massimigliano Migliorato CPP / Contacto) - Massimigliano Migliorato

ROMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha aceptado la renuncia del comandante del Cuerpo de la Gendarmería Vaticana, Domenico Giani, tras la filtración a la prensa de la suspensión de cinco altos funcionarios de la oficina de control financiero, según ha informado la Santa Sede en un comunicado. En este sentido, el Vaticano informa que la renuncia de Giani se produce tras la publicación por parte de algunos medios de comunicación el pasado 2 de octubre de una Disposición de Servicio confidencial, firmada por Giani, sobre los efectos de algunas limitaciones administrativas impuestas al personal de la Santa Sede. "Esta publicación es muy perjudicial tanto para la dignidad de las personas involucradas como para la imagen de la Gendarmería", añade la Santa Sede. De hecho, el portavoz del Vaticano Matteo Bruni ha informado de que Francisco había calificado la filtración del documento interno de algo comparable a un "pecado mortal", porque "daña la dignidad de las personas y el principio de presunción de inocencia". Giani, exagente secreto y policía de 57 años que entró al Vaticano en 2009, no había podido identificar al gendarme o guardia suizo responsable de la filtración a la prensa de la filtración. En todo caso, aún no teniendo responsabilidad directa en ella, presentó su renuncia en el ánimo de garantizar la correcta continuación de las investigaciones coordinadas por el Promotor de Justicia y llevadas a cabo por personal del Cuerpo. El Vaticano ha informado de que el Papa y Giani mantuvieron una larga conversación en la que Francisco "recordó también los veinte años de fidelidad y lealtad incuestionables de Domenico Giani", su contribución para garantizar un clima constante de naturalidad seguridad alrededor del Papa, en su labor de escolta, y su "testimonio excepcional en muchas partes del mundo". En su despedida de Domenico Giani, el Santo Padre le dio también las gracias por la extrema competencia demostrada en el desempeño de sus muchas y delicadas tareas, también a nivel internacional, y por el indiscutible profesionalismo que ha aportado a la Gendarmería Vaticana, según ha añadido el Vaticano. Las autoridades judiciales del Vaticano han abierto una investigación en la Secretaría de Estado por operaciones millonarias presuntamente irregulares en las que estarían implicados estos cinco altos funcionarios de la Santa Sede. La investigación estaría ligada a las incautaciones de documentación y material electrónico realizadas también la pasada semana martes en las oficinas de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que dirige el cardenal Pietro Parolin. Entre los funcionarios suspendidos se encuentran el jefe del Departamento de Información y Documentación, monseñor Mauro Carlino, y el director de la Autoridad de Información Financiera, o AIF, Tommaso Di Ruzza, según publicó la revista L'Espresso del grupo del diario italiano La Repubblica.