El Papa arremete contra los Herodes de hoy en día que "cierran el corazón" a los que necesitan ayuda

Publicado 06/01/2019 13:16:02 CET

ROMA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha arremetido contra los Herodes de hoy en día que "tienen el corazón duro" que se obstina y rechaza la llegada del Niño, durante el ángelus que ha rezado tras la misa que ha presidido en la Basílica de San Pedro la Misa por la Solemnidad de la Epifanía del Señor.

"Representan a aquellos que, incluso en nuestros días, temen la venida de Jesús y les cierran el corazón a los hermanos y hermanas que necesitan ayuda", ha lamentado.

Así ha considerado que estos Herodes modernos "tienen miedo a perder el poder" y no piensan al "verdadero bien de la gente", sino en las propias ganancias personales. Además, ha señalado no saben mirar "más allá de las propias certezas" y no llegan a captar la novedad que en Jesús.

Frente a estas actitudes ha puesto el ejemplo de los Reyes Magos que siguen la estrella y se enfrentan a un camino complicado. "Los Magos estaban abiertos a la novedad", ha señalado. Por ello, ha dicho que cada vez que un hombre o una mujer encuentra a Jesús cambia de camino y renueva su vida.

El pontífice ha invitado finalmente a los fieles a no quedarse quietos ante los signos exteriores de la llegada de Jesús, sino a comenzar a partir de ellos a recorrer el camino como creyentes. "Dejémonos iluminar por la luz de Jesús", ha concluido.