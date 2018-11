El Papa defiende el acceso al agua potable como "un bien de toda la familia humana"

Publicado 08/11/2018 18:52:48 CET

ROMA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha defendido el acceso al agua potable como "un bien de toda la familia humana" en un mensaje enviado a los participantes en la Conferencia Internacional 'La gestión de un bien común: el acceso al agua potable para todos', reunidos en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma.

"Los invito a meditar sobre el simbolismo del agua en las principales tradiciones religiosas, exhortándolos igualmente a contemplar este recurso que, como escribió San Francisco de Asís, es 'multo utile et humile et preziosa et casta'", relata Francisco en su mensaje, en el que asegura que "el agua es esencial para la vida".

"En muchas partes del mundo, nuestros hermanos y hermanas no pueden tener una vida digna -- prosigue el Papa-- debido precisamente a la falta de acceso al agua potable. Las dramáticas estadísticas de la sed, especialmente la situación de aquellas personas que enferman y que a menudo mueren a causa del agua insalubre, es una vergüenza para la humanidad del siglo XXI".

Asimismo, el Papa Francisco evidencia que, en muchos de los países donde la población no tiene acceso regular al agua potable, "no faltan el suministro de armas y municiones que continúan deteriorando la situación".

"La corrupción y los intereses de una economía que excluye y mata prevalecen demasiado a menudo sobre los esfuerzos que, de forma solidaria, deberían garantizar el acceso al agua", denuncia, al tiempo que añade que ha propuesto algunas consideraciones sobre este tema en la Encíclica Laudato si' y en el reciente Mensaje con motivo de la Jornada de Oración por el Cuidado de la Creación.

"Espero que quienes intervengan y participen en esta Conferencia puedan compartir en sus respectivos campos profesionales y políticos la urgencia, la voluntad y la determinación necesarias", reitera el Pontífice.

"ACCESO AL AGUA POTABLE PARA TODOS"

"La Santa Sede y la Iglesia están comprometidas en favor del acceso al agua potable para todos. Este compromiso se manifiesta en muchas iniciativas, como la creación de infraestructuras, la formación, la advocacy, la asistencia a poblaciones en peligro cuyo suministro de agua está comprometido, incluidos los migrantes, y la llamada a ese conjunto de referencias éticas y de principios que brotan del Evangelio y de una antropología saludable", relata.

"Los principios y valores evangélicos deben orientar al compromiso concreto de cada uno hacia al logro del bien común de toda la familia humana --continúa el mensaje--. Desde el punto de vista de la fe en cada hombre sediento percibimos la misma imagen de Dios, como leemos en el Evangelio de Mateo: 'Tuve sed y no me diste de beber' (Mt 25,42)".

Por último, el Papa indica que esta conferencia "involucra oportunamente a exponentes de diferentes credos y culturas" y pide que "nunca debe descuidarse la doble dimensión espiritual y cultural del agua, ya que es fundamental para plasmar el tejido social, la convivencia y la organización comunitaria".

Este evento está promovido por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en colaboración con las Embajadas acreditadas ante la Santa Sede de Francia, Italia, Mónaco y Estados Unidos.