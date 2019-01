El Papa descarta el celibato opcional: "No lo haré. Esto queda claro"

Publicado 28/01/2019 17:08:08 CET

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL, 28 Ene. (Ep/Dpa) -

El Papa Francisco ha descartado establecer el celibato opcional, salvo en casos muy excepcionales relacionados con comunidades remotas. "No lo haré. Esto queda claro. Quizás tengo una mentalidad cerrada. Pero no tengo ganas de ponerme ante Dios con esta decisión", ha dicho en la rueda de prensa celebrada a bordo del avión en el que ha regresado al Vaticano tras presidir la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.

En su conversación con los periodistas, el Pontífice ha asegurado que no va a ir tan lejos como para dar un permiso general para que los sacerdotes se casen. Sin embargo, Francisco sí admite que hay un problema con las comunidades católicas remotas en lugares como el Amazonas o algunas islas del Pacífico, donde no hay sacerdotes para celebrar misa.

En esos casos, afirma que puede ser una idea ordenar a un miembro mayor de esas comunidades, incluso si esa persona está casada, para que pueda desempeñar el papel de sacerdote.

Así, ha apuntado que el tema "debe estar abierto" para los lugares "donde hay un problema pastoral debido a la falta de sacerdotes". "No estoy diciendo que se deba hacer, porque no he pensado, he orado lo suficiente sobre eso. Pero los teólogos deben estudiarlo", ha puntualizado.

REBAJAR EXPECTATIVAS DE LA CUMBRE ANTIPEDERASTIA

Por otro lado, preguntado por la Cumbre antipederastia que se celebra a finales de febrero en el Vaticano, Francisco ha advertido contra unas expectativas excesivas respecto a este encuentro y ha precisado que el problema humano continuará que el problema humano continuaría.

El Papa ha convocado a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo del 21 al 24 de febrero. "El trabajo preparatorio va bien, pero me permito decir que he percibido que hay una expectativa inflada --ha puntualizado--. Tenemos que desinflar las expectativas (...) porque el problema del abuso continuará porque es un problema humano y está en todas partes".

En todo caso, ha señalado que uno de los objetivos de la cumbre es que los obispos regresen a sus hogares con lo que ha llamado "protocolos claros" sobre cómo prevenir el abuso y ayudar a las víctimas.

"Vimos que algunos obispos no entendían bien o no sabían qué hacer, si hicieron algo bueno o algo incorrecto. Hemos sentido la responsabilidad de dar una catequesis sobre este problema a las conferencias episcopales y por eso se ha llamado a los presidentes de los episcopados", ha asegurado el Papa, según informa Vatican News.

Se espera la asistencia de más de 200 prelados, que asistirán a sesiones con el Papa, expertos en abusos y víctimas. "Es un drama humano del que tenemos que ser conscientes, incluso nosotros, para resolver el problema en la Iglesia, pero también en la sociedad, en las familias", ha añadido.

Según ha revelado Francisco, el encuentro incluirá "un rito penitencial para pedir perdón a toda la Iglesia". "Leí una estadística el otro día. Dice: el 50 por ciento de los casos son reportados, y solo en el 5 por ciento de ellos hay una condena. Terrible. Es un drama humano del que hay que tener en cuenta. Nosotros también, resolviendo el problema en la Iglesia, ayudaremos a resolverlo en la sociedad y en las familias, donde la vergüenza hace que todo se cubra. Pero primero debemos ser conscientes y tener protocolos", ha dicho el Papa que también ha recordado que se reúne regularmente con víctimas y se ha referido concretamente a una de ellas que, según ha relatado, no pudo rezar durante 40 años.