El Papa destaca la necesidad de "verificación rigurosa" y testimonios "libres de sospecha" en las causas de canonización

El Papa León XIV. - Angelo Carconi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha destacado la importancia de contar con un análisis histórico, una "verificación rigurosa" y unos testimonios "creíbles y libres de toda sospecha" para el estudio de las causas de canonización dentro de la Iglesia Católica.

Durante su discurso a los participantes del congreso 'La santidad en la historia', promovido por el Dicasterio de las Causas de los Santos, el Pontífice ha señalado que la "santidad canonizada" requiere testimonios "auténticos, creíbles y libres de toda sospecha".

En su intervención, el Pontífice ha valorado de forma especial el trabajo realizado por la Comisión histórica en el ámbito diocesano, así como el desempeño por los relatores y consultores del Dicasterio en las denominadas causas antiguas.

Asimismo, ha recordado que fue el Papa Pío XI quien instituyó la Sección Histórica en la entonces Sagrada Congregación de Ritos para aplicar el método histórico-crítico.

Además, ha añadido que la "verificación seria y rigurosa" de todo el material recopilado es también necesaria en el estudio de las "causas recientes". El objetivo, según ha precisado, es poner de manifiesto "la ejemplaridad, la espiritualidad y la fama de santidad" de los candidatos a los altares.

Por otra parte, el Pontífice ha reflexionado sobre cómo los cambios históricos y culturales condicionan la concepción y el perfil de la santidad en cada época concreta. En este sentido, ha precisado que el testimonio de cada santo debe encuadrarse en su propio contexto temporal al tiempo que ha indicado que el acto solemne de la canonización "trasciende la contingencia histórica" al proponer referentes de fe válidos para cualquier tiempo.

Asimismo, el Pontífice ha puesto en valor el impacto que la vida de los santos ha tenido a lo largo de los siglos y ha aseverado que "la historia del mundo sin los santos y las santas sería inmensamente más pobre, es decir, menos humana".