El Papa destaca el "perdón gratuito" y dice que "no todo se resuelve con la justicia" sino también con "amor"

Publicado 24/04/2019 18:16:54 CET

ROMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha subrayado la importancia del "perdón gratuito" y ha añadido que "no todo se resuelve con la justicia" sino también "con amor". Así lo ha expresado este miércoles 24 de abril durante su tradicional audiencia general, en la que ha dedicado la catequesis a la quinta petición del Padrenuestro: "como nosotros perdonamos a los que nos ofenden".

Así, Francisco ha insistido en que si una persona no perdona, "no será perdonada". "En la vida no todo se resuelve con la justicia, es necesario el amor, por eso Jesús introduce en las relaciones humanas la fuerza del perdón, para que podamos amar más allá de lo necesario y no permitir a la venganza del mal propagarse hasta asfixiar al mundo entero", ha precisado

El Pontífice ha asegurado también que en la Iglesia "no hay hombres 'auto-constituidos'", es decir, "hombres que se hayan hecho a sí mismos". "Todos estamos en deuda con Dios y con muchas personas que nos han dado condiciones de vida favorables. Nuestra identidad se construye a partir del bien recibido", ha explicado.

Además, ha indicado que por mucho que un católico se comprometa a vivir según las enseñanzas cristianas, en su vida siempre habrá algo por lo que pedir perdón. "Pensemos en los días que pasamos perezosamente, en los momentos en que el resentimiento ha ocupado nuestros corazones", ha puntualizado.

En este sentido, ha matizado que, la invocación en el Padre Nuestro podría haberse limitado a la primera parte (perdona nuestras deudas) pero, en cambio, "Jesús la estableció con una segunda expresión que hace una con la primera (como nosotros perdonamos a los que nos ofenden). Es, según indica, la "relación de benevolencia vertical" por parte de Dios que "se refracta" y está llamada a "traducirse en una nueva relación con los hermanos".

Para finalizar, el Papa se ha dirigido cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica, en modo particular a los alumnos del Seminario Menor de Tui-Vigo, en su 60 aniversario de fundación, acompañados por su obispo, Luis Quinteiro. "Pidamos al Señor que nos dé la gracia de saber escribir una historia de bien en la vida de nuestros hermanos y de transmitirles con gestos de ternura la experiencia del perdón gratuito que Él nos ha dado. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Que Dios los bendiga", ha concluido.