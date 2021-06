El Papa dice que no podrá visitar Extremadura por el Año Santo Guadalupense pero se une a la "peregrinación espiritual"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha indicado al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves y a los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, que no podrá acudir en persona a Extremadura con motivo del Año Jubilar Guadalupense, pero ha asegurado que se une a la "peregrinación espiritual".

Así lo ha indicado el Pontífice en una carta con fecha de 31 de mayo de 2021, consultada por Europa Press, respondiendo a la invitación que realizaban los arzobispos de Toledo y Mérida-Badajoz, junto al obispo de Plasencia y el administrador diocesano de Coria-Cáceres, para visitar el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe con motivo del año jubilar guadalupense que se extiende hasta el mes de septiembre de 2022.

"Quiero responder a vuestra invitación de acercarme a venerar la sagrada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, en este año jubilar marcado por la pandemia que azota a la humanidad. Aunque no puedo acudir en persona, me uno a la peregrinación espiritual de muchos fieles que no han podido cumplir su deseo de acercarse al Santuario", señala Francisco en la misiva.

Además, el Papa expone en la carta tres actitudes "para caminar de la mano" de la Virgen. En concreto, se refiere a "la conversión, el abandono filial y llevar a Jesús al mundo".