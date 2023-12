El Papa Francisco, al clero desobediente de la Iglesia siromalabar (India): "No se conviertan en una secta"

ROMA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha enviado un mensaje en vídeo a la Archieparquía de Ernakulam-Angamaly, en India, para pedirles que no se conviertan en una "secta". En concreto, el Pontífice ha hecho este llamamiento ante quienes rechazan la celebración litúrgica según la forma decidida por el Sínodo siro-malabar, provocando divisiones y violencia.

"¡Por favor, tengan cuidado! No sea que el diablo los tiente para que se conviertan en una secta. Ustedes son Iglesia, no se conviertan en secta. No obliguen a la autoridad eclesiástica competente a tomar nota de que han abandonado la Iglesia, porque ya no están en comunión con sus pastores y con el Sucesor del Apóstol Pedro, llamado a confirmar a todos los hermanos en la fe y a conservarlos en la unidad de la Iglesia. Con gran dolor, pues, habrá que tomar las sanciones oportunas. No quiero llegar a eso", advierte el Papa Francisco.

La iglesia más grande y antigua de la India, "una fuente de alegría y orgullo para la Iglesia universal", según el Papa, está dividida internamente por una disputa. Esto se refiere principalmente a la dirección en la que los sacerdotes celebran la misa, es decir, si miran hacia la comunidad o hacia el altar. Si bien, en opinión de Francisco, las verdaderas razones son otras.

"Sé que hay razones de oposición que no tienen nada que ver con la celebración de la Eucaristía o incluso con la Liturgia. Son razones mundanas. No proceden del Espíritu Santo. Si no vienen del Espíritu Santo, vienen de otra parte", advierte.

El Sínodo siro-malabar llegó, "tras un largo y laborioso trabajo", según el Papa, "a un acuerdo sobre el modo de celebrar la Santa Qurbana", la misa de rito siro-malabar, aunque algunos no consideran ideal esta forma de celebración. "Sé que, desde hace años algunos, que deberían ser ejemplos y verdaderos maestros de comunión, especialmente los presbíteros, los empujan a desobedecer y a oponerse a las decisiones del Sínodo. Hermanos y hermanas, ¡no los sigan!", señala.

El Papa recuerda con dolor que se han producido actos de violencia "especialmente contra quienes quieren permanecer en comunión" y celebrar como ha establecido el Sínodo siro-malabar.

"¿Cómo puede ser Eucaristía si se rompe la comunión, si se falta al respeto al Santísimo Sacramento, si hay peleas y trifulcas?", se pregunta, al tiempo que pide, "por el bien espiritual de la Iglesia" que recompongan esta ruptura. "Es su Iglesia, es nuestra Iglesia. ¡Restauren la comunión, permanezcan en la Iglesia católica!", exclama.

También se dirige a los sacerdotes y les pide que no se separen del camino de su Iglesia, sino que caminen junto a sus obispos: "Acepten poner en práctica lo que su Sínodo ha establecido. ¿No ven que así la Iglesia se bloquea y tantas buenas iniciativas ya no pueden ejercerse al servicio del pueblo santo de Dios?", plantea.

Por ello, Francisco espera que la arquidiócesis "acepte humilde y fielmente ponerse al día" con el resto de la Iglesia, y que "para la próxima Navidad, en la Archieparquía de Ernakulam-Angamaly, como en toda la Iglesia siro-malabar, la Qurbana se celebre en comunión, siguiendo las indicaciones del Sínodo".

Según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', la discusión lleva décadas en esta antigua Iglesia oriental --la segunda más unida a Roma después de la ucraniana-- desde que, con la progresiva latinización, la liturgia se acercó a la occidental y el rito siríaco oriental original (de cara al altar) fue sustituido en parte por una forma de cara a los fieles.

En 1934, Pío XI pidió que se volviera al antiguo rito, abandonado durante siglos; en los años 80, se publicaron nuevos textos para la Santa Qurbana y desde entonces han surgido problemas.

El Sínodo de la Iglesia Arquidiocesana Mayor Siro-Malabar, celebrado en 2021, buscó una solución de compromiso según la cual la primera parte del servicio, es decir, la Liturgia de la Palabra, y la parte conclusiva son celebradas por el sacerdote de cara al pueblo, mientras que la parte central, la liturgia eucarística, es celebrada por el sacerdote de cara al este, mirando hacia el altar.

La decisión del Sínodo fue aprobada por la Santa Sede, pero no aceptada por todos. El 28 de noviembre de 2021, fecha elegida para la aplicación de la Santa Qurbana, 34 eparquías decidieron aplicar la decisión del Sínodo, mientras que en la archieparquía de Ernakulam-Angamaly, muchos sacerdotes y fieles siguieron afirmando su propia "peculiaridad litúrgica", con el celebrante siempre de cara a la asamblea, en contraste con el resto de la Iglesia siro-malabar.

La diatriba ha alcanzado tonos tan exasperados que el arzobispo Cyril Vasil', enviado por el Papa el pasado agosto para "resolver la situación" en la archieparquía, sufrió actos violentos como el lanzamiento de huevos y otros objetos.

En este contrexto, llega el mensaje de Francisco de una forma que él mismo admite que es "un poco inusual", un videomensaje, pero el objetivo, dice, es que "nadie tenga ya dudas sobre lo que piensa el Papa".

Ya en el pasado, de hecho, el Pontífice se había dirigido a esta antigua Iglesia india a través de dos cartas: una, en julio de 2021, dirigida a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, a quienes Francisco exhortó a "caminar juntos con el Pueblo de Dios porque la unidad supera todos los conflictos"; otra, en abril de 2022, enviada a la Archieparquía de Ernakulam-Angamaly, en la que reiteraba la invitación a adherirse a las decisiones del Sínodo de la Iglesia siro-malabar sobre la forma de celebración de la Qurbana.

Al mismo tiempo que se publicaba el videomensaje de Francisco, el Vaticano ha informado que el Papa ha aceptado la renuncia del arzobispo mayor de Ernakulam-Angamaly de los sirio-malabareses Mar George Alencherry y ha nombrado como aministrador de la Iglesia Siro-Malabar hasta la elección del nuevo arzobispo mayor, al obispo titular de Troina, Sebastian Vaniyapurackal.

Asimismo, ha aceptado la renuncia del administrador apostólico de la arquieparquía de Ernakulam-Angamaly de los siro-malabares, Andrews Thazhath, arzobispo metropolitano de Trichur de los siro-malabares y ha nombrado a Bosco Puthur, obispo emérito de la eparquía de Saint Thomas the Apostle en Melbourne de los siro-malabares (Australia).