El Papa Francisco no será enterrado en el Vaticano, cuando fallezca, sino en la Basílica Santa María Mayor de Roma

ROMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha asegurado que ya está "preparado" el lugar donde será enterrado, cuando fallezca, en la Basílica Santa María Mayor de Roma, es decir, fuera del Vaticano.

"Como siempre le prometí a la Virgen, ya está preparado el lugar. Quiero ser enterrado en Santa María Mayor", ha precisado Francisco en una entrevista a N+ de México, recogida por Europa Press.

En concreto, sobre los motivos por los que quiere ser enterrado en esta basílica mariana, una de las cuatro basílicas mayores de Roma, el Pontífice ha explicado que es por su "gran devoción".

"Sí, porque es mi gran devoción, mi gran devoción. Y antes, ya cuando venía, siempre iba ahí el domingo en la mañana que estaba en Roma, me iba un rato allí. Hay una ligazón muy grande", ha destacado.

Respecto a otros temas, preguntado sobre el momento en que el Papa Benedicto renunció y cómo con esa acción abrió una puerta para que también consideraran ese camino sus sucesores, Francisco no descarta la "posibilidad".

"El Papa es hasta siempre, pero está esa posibilidad también, y uno tiene que prepararse. Yo estuve con el ceremoniero preparando el rito de los funerales del Papa. Lo simplificamos bastante", ha precisado.

En cuanto a su estado de salud, después de un año complicado en el que ha estado hospitalizado y ha tenido bronquitis aguda, una intervención por hernia intestinal, una diverticulitis y otra bronquitis, el Papa ha pedido a los fieles que "recen" por su salud y ha dicho que hay que "aceptar los dones de la vejez". En esta línea, ha reconocido que "los viajes ahora están repensados todos".

En todo caso, ha asegurado que está "mejorado". "Me siento bien, me siento mejorado. A veces me dicen que soy imprudente porque tengo ganas de hacer y de moverme. Entonces son buenas señales. Estoy bastante bien", ha afirmado.

Sobre sus próximos viajes apostólicos, el Papa ha anunciado que viajará a Bélgica y ha apuntado que tiene dos pendientes, uno a la Polinesia y otro a Argentina.

En cuanto a la reciente conversación con el nuevo presidente de Argentina, ha dicho que hay que "distinguir mucho entre lo que dice un político en la campaña electoral y lo que realmente va a hacer después, porque después viene el momento de lo concreto".