El Papa Francisco pide que los bienes culturales de la Iglesia sirvan para ayudar a los más necesitados

Publicado 29/11/2018 19:21:26 CET

ROMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha subrayado que los bienes culturales eclesiásticos deben servir "para ayudar a los más necesitados". Así lo ha indicado a los participantes de la Conferencia que está teniendo lugar en la Universidad Gregoriana de Roma bajo el título '¿Dios ya no vive aquí? Espacios de lugares de culto y gestión integrada del patrimonio cultural eclesiástico' organizada por el Pontificio Consejo para la Cultura, en colaboración con la Pontificia Universidad Gregoriana y la Conferencia Episcopal de Italia.

"Deben ser destinados a las actividades caritativas realizadas por la comunidad eclesial", ha precisado el Pontífice en un mensaje que ha sido leído por el Cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura.

En este sentido, el Papa ha recordado que la iconografía sagrada a menudo ha interpretado esta tradición al mostrar a San Lorenzo en el acto de vender los preciosos muebles del culto y distribuir los ingresos entre los pobres. "Esto constituye una enseñanza eclesial constante que declara que no tienen un valor absoluto, pero en caso de necesidad, deben servir al mayor bien del ser humano y, especialmente, al servicio de los pobres", ha destacado.

Además, ha pedido no sentir ansiedad ante la falta de fieles en las Iglesias. Según ha puntualizado, muchas iglesias, hasta hace algunos años, eran necesarias y "ahora ya no", y esto se debe "a la falta de fieles y del clero, o a una distribución diferente de la población en ciudades y áreas rurales". Esto debe ser acogido en la Iglesia "no con ansiedad sino como un signo de los tiempos que nos invita a la reflexión y nos obliga a adaptarnos", ha añadido.

Por último, ha explicado que la construcción de una iglesia o su nuevo destino "no son operaciones que solo pueden ser tratadas técnica o económicamente, sino que deben evaluarse de acuerdo con el espíritu de la profecía: a través de ellas, de hecho, pasa el testimonio de la fe de la Iglesia, que acoge y valora la presencia de su Señor en la historia".