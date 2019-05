El Papa insta a los católicos en Bulgaria a ser optimistas frente a los "profetas de las calamidades"

Publicado 06/05/2019 18:06:29 CET

ROMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha instado a la pequeña comunidad de católicos en Bulgaria, que componen unas 44.000 personas (apenas el 1% de la población del país balcánico, de mayoría ortodoxa), a ser optimistas para crear esperanza" y no imitar las actitudes de los "profetas de las calamidades".

"Quien ama no pierde el tiempo en lamentarse, sino que siempre ve lo que puede hacer en concreto... Como dijo el Papa Juan: 'No he conocido nunca a un pesimista que haya terminado algo bueno'. El Señor es el primero en no ser pesimista y continuamente esta buscando abrir caminos de Resurrección para todos nosotros. El Señor es un 'optimista incurable'. Siempre intenta pensar bien de nosotros, de llevarnos hacia adelante, de apostar por nosotros", ha desatado el pontífice.

Antes de su reflexión el Papa se ha reunido en la Iglesia de San Miguel Arcángel de Rakovsky con miembros de la comunidad católica de Bulgaria, entre los que estaba el Obispo de Sofía y Plovdiv, Mons. Gheorghi Ivanov Jovcev entre otros. El pontífice ha aprovechado su alocución para reivindicar el diálogo ecuménico con los ortodoxos y ha destacado el papel de Juan XXIII en este camino. Así, ha destacado que el 'Papa bueno' supo "sintonizar su corazón con el del Señor de tal manera que decía que no estaba de acuerdo con aquellos que solo veían el mal a su alrededor y los llamó profetas de calamidades".

Además, el Santo Padre ha recordado la figura de los santos Cirilo y Metodio, que son venerados tanto por los católicos como por los ortodoxos, y ha invitado a los fieles a ser "audaces y creativos" para traducir "de manera concreta a las generaciones más jóvenes el amor de Dios".

Para el Papa, el Evangelio es esencial para dar respuesta a "las contradicciones, dolores, pobrezas" del siglo XXI y ha especificado: "Sabemos y experimentamos que los jóvenes, en las estructuras habituales, muchas veces no encuentran respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas".

Al respecto, ha lamentado que "nuestros jóvenes, cuando se sienten llamados a desplegar todo el potencial que poseen, muchas veces quedan a mitad de camino por las frustraciones o las desilusiones que experimentan, ya que no poseen raíces donde apoyarse para mirar adelante".

Asimismo, ha pedido una Iglesia capaz de hacer frente a nuevos desafíos para que nadie "sea privado de la luz y el consuelo que nace de la amistad con Jesucristo, de una comunidad de fe que lo contenga y de un horizonte siempre desafiante y renovador que le dé sentido y vida".

"No nos olvidemos que las páginas más hermosas de la Iglesia fueron escritas cuando el Pueblo de Dios se ponía en camino creativamente, para buscar traducir el amor de Dios en cada momento de la historia, con los desafíos que se iban encontrando", ha concluido.