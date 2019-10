El Papa lamenta el "comentario burlón" sobre un señor con tocado de plumas en la Misa de apertura del Sínodo Amazónico

Actualizado 07/10/2019 14:03:36 CET

ROMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha lamentado un "comentario burlón" sobre un señor de la Amazonía con un penacho de plumas que este domingo llevó una ofrenda durante la Misa de apertura del Sínodo para la Amazonía, que se celebra este mes de octubre en el Vaticano, y lo ha comparado con los "tricornios" que llevan algunos oficiales de los dicasterios del Vaticano.

"Ayer me dio mucha pena escuchar aquí dentro un comentario burlón, sobre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con plumas en la cabeza, decidme: ¿Qué diferencia hay entre llevar plumas en la cabeza y el 'tricornio' que usan algunos oficiales de nuestros dicasterios?", ha planteado el Pontífice.

El Papa ha precisado que en este Sínodo se van a acercar a la Amazonía "ajenos a colonizaciones ideológicas que destruyen o reducen la idiosincrasia de los pueblos". "Hoy es tan común esto de las colonizaciones ideológicas. Y nos acercamos sin el afán empresarial de hacerles programas preconfeccionados de 'disciplinar' a los pueblos amazónicos, disciplinar su historia, su cultura; eso no, ese afán de domesticar los pueblos originarios", ha puntualizado.

En este sentido, ha reconocido que cuando la Iglesia "se olvidó" de cómo tiene que acercarse a un pueblo, "no se inculturizó" e "incluso llegó a menospreciar a ciertos pueblos". "Y cuántos fracasos de los cuales hoy nos lamentamos". Así ha puesto como ejemplos de inculturación a los jesuitas "Roberto De Nobile en India, Matteo Ricci en China y tantos otros", ha indicado.

También ha rechazado que se recurra a las ideologías, que son "un arma peligrosa", para interpretar un pueblo. A su juicio, las ideologías son "reductivas". "Cuando tenemos que acercarnos a la realidad de algún pueblo originario hablamos de indigenismos, y cuando queremos darle alguna pista de salida a su vivir mejor, no le preguntamos, hablamos de desarrollismo. Estos 'ismos' reformulan la vida desde el laboratorio ilustrado e iluminista", ha apuntado.

Según ha precisado recordando su tierra, Argentina, "el lema 'civilización y barbarie' sirvió para dividir, para aniquilar y llegó al culmen, hacia fines de los años 80, a aniquilar la mayoría de los pueblos originarios". "Hoy son los 'bolitas, los paraguayos, los paraguas, los cabecitas negras', siempre ese alejarnos de la realidad de un pueblo calificándolo y poniendo distancias. Esa es la experiencia de mi país. Y después el desprecio", ha lamentado.

Francisco ha advertido a los participantes en el Sínodo de que no han ido a Roma para "inventar programas de desarrollo social o de custodia de culturas, de tipo museo, o de acciones pastorales con el mismo estilo no contemplativo con el que se están llevando adelante las acciones de signo contrario: deforestación, uniformización, explotación".

UN SÍNODO NO ES UN PARLAMENTO

"Venimos a contemplar, a comprender, a servir a los pueblos; y lo hacemos recorriendo un camino sinodal, lo hacemos en sínodo, no en mesas redondas, no en conferencias o en discusiones ulteriores; lo hacemos en sínodo, porque un sínodo no es un parlamento, no es un locutorio, no es demostrar quién tiene más poder sobre lo medios y quién tiene más poder entre las redes para imponer cualquier idea o cualquier plan", ha avisado.

Por ello, les ha pedido "dejar que el Espíritu Santo se exprese" a pesar de sus "resistencias, que es normal que las haya, porque la vida del cristiano es así". Para conseguirlo, ha invitado a "rezar mucho", a "escuchar con humildad" y a "hablar con coraje y parresía, aunque se pase vergüenza".

También ha pedido "delicadeza y prudencia" a la hora de contar fuera, a los medios, lo que ocurre dentro de la Asamblea. "La actitud de respeto, de cuidar la atmósfera fraternal, el aire de intimidad es importante. Y se trata de no ventilar todo", ha precisado. "Un proceso como el de un sínodo se puede arruinar un poco si yo al salir de la sala digo lo que pienso, digo la mía, y entonces se da esa característica que se dio en algunos sínodos: del sínodo de adentro y del sínodo de afuera", ha añadido.