El Papa León XIV pide poner el derecho canónico al servicio de "la justicia, la verdad y la misericordia"

El Papa León XIV. - Angelo Carconi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha subrayado este viernes que el derecho canónico debe estar al servicio de "la justicia", la "verdad y la misericordia", durante una audiencia en el Vaticano a los participantes en el Congreso Internacional con motivo del 150 aniversario de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana.

"El programa de estudios de su Facultad afirma: La ley de la Iglesia debe tender siempre hacia el bien sobrenatural de los creyentes y la edificación de la comunión eclesial. Les exhorto a actuar fielmente conforme a este objetivo, es decir, por el bien sobrenatural de las personas, que se alcanza mediante la búsqueda de la verdadera justicia, jamás separada en la Iglesia de la verdad y la misericordia", ha subrayado.

El Pontífice ha repasado la trayectoria de la enseñanza de esta disciplina en esta facultad, instituida el 16 de agosto de 1876 por orden del Beato Pío IX, hace 150 años.

En concreto, ha recordado que, al igual que la Universidad de la que forma parte, es una obra apostólica de la Compañía de Jesús y participa de la espiritualidad que tiene su origen en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola y que, entre sus características, incluye la que se resume en la expresión: 'Non multa, sed multum'. "Es decir, lo importante no es saber mucho, sino penetrar profundamente en la realidad, comprenderla e interiorizarla", ha matizado el Pontífice.

Bajo este enfoque espiritual, ha señalado que el objetivo "no es solo conocer las normas apropiadas para regular la vida eclesial" sino también formar personas con sentido eclesial mediante el examen "de las fuentes, la tradición canónica y los principios teológicos".

En esta misma línea, el Pontífice ha expresado que, aunque sea imposible traducir perfectamente la imagen de la Iglesia al lenguaje canónico, "el derecho canónico debe, no obstante, reflejarla".

Para el Papa, el derecho cumple una función esencial en la salvaguarda de la comunión eclesial y debe otorgar primacía al "amor, la gracia y el carisma", asegurando que el bien individual y el comunitario "no pueden existir" de manera "independiente".

Finalmente, León XIV ha invitado a la facultad a ofrecer a los estudiantes "una experiencia viva de la Iglesia universal" que sirva a sus respectivas comunidades tras retornar a sus lugares de origen.