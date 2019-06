El Papa pide a sus embajadores que no se unan a los que lo "critican por detrás" tendiendo blogs o grupos hostiles

Publicado 13/06/2019 14:17:16 CET

ROMA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido a sus embajadores que no se unan a los que lo "critican por detrás" tendiendo blogs o grupos hostiles", al tiempo que les ha instado a defender la Iglesia católica de los que "siempre tratan de desacreditarla, difamarla o calumniarla".

"Es incompatible con su misión criticar al Papa por detrás, teniendo blogs o incluso uniéndose a grupos hostiles a él, a la Curia y a la Iglesia de Roma", ha exclamado Francisco.

El Pontífice ha hecho estas reflexiones en un discurso que ha entregado a todos los nuncios apostólicos (embajadores) reunidos en el Vaticano hasta el próximo 15 de junio. Sus declaraciones llegan después de que el ex embajador del Vaticano en Estados Unidos, el exarzobispo Carlo Maria Viganò, haya acusado al Papa argentino de "mentir descaradamente" en el caso del excardenal Theodore McCarrick. En declaraciones al diario The Washington Post, Vigano ha señalado que Francisco sabía desde 2013 de los abusos cometidos por el ex Arzobispo de Washington D.C.

El Papa ha señalado ante los embajadores que su deber es "actualizar e informar continuamente al Papa de las diferentes situaciones y cambios eclesiásticos y sociopolíticos en el país al que es enviado". Además, ha determinado que el nuncio que se olvida de ser "hombre de Dios" se "arruina a sí mismo y a los demás". "Se sale de la pista y también daña a la Iglesia, a la que ha dedicado su vida", se lee en el discurso que no ha pronunciado pero que ha entregado a los nuncios.

El Papa les ha pedido que sean "creativos y valientes" y que no se dejen "vencer por el pánico en situaciones impredecibles", sino que usen la "serenidad, intuición e imaginación, tratar de ponerlas patas arriba y gestionarlas positivamente".

Finalmente, les ha instado a "rechazar los regalos que son demasiado caros" porque según ha considerado son "a menudo inútiles" y les ha dicho que en el caso que lo acepten que lo dirijan "a la caridad". "Recordad que recibir un regalo caro nunca justifica su uso", ha concluido.