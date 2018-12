El Papa pide al Patriarca de Constantinopla trabajar por la "comunión plena" entre ambas iglesias

Publicado 30/11/2018 17:44:33 CET

ROMA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha enviado un mensaje-autógrafo a su Santidad Bartolomé I, Patriarca Ecuménico de Constantinopla, con motivo de la Fiesta de San Andrés, en el que aboga por el restablecimiento de la "comunión plena" entre ambas iglesias.

En su opinión, ambas iglesias actualmente están "en comunión", a pesar de que "aún no es plena y completa" por lo que asegura que la búsqueda del restablecimiento de la "comunión plena" debe ser ante todo "una respuesta a la voluntad" de Jesucristo.

Para Francisco, unidos brindan "una respuesta más efectiva a las necesidades de tantos hombres y mujeres", especialmente "aquellos que sufren de pobreza, hambre, enfermedades y guerra", por lo que pide trabajar "juntos hoy en la búsqueda de la paz entre los pueblos".

En su mensaje, Francisco también hace un llamamiento a la unidad para lograr "la abolición de todas las formas de esclavitud, el respeto y la dignidad de todo ser humano y el cuidado de la creación".

El Santo Padre puntualiza que "en un mundo herido por el conflicto, la unidad de los cristianos es un signo de esperanza que se debe irradiar de manera más visible" y expresa su gratitud a Su Santidad Bartomolé I por su presencia en el día de la oración y la reflexión por la paz en el Oriente Medio, celebrada el pasado 7 de julio en Bari.

"Es una fuente de gran consuelo compartir con Su Santidad las mismas preocupaciones por la trágica situación de nuestros hermanos y hermanas en la región" asevera en su mensaje, según informa la Santa Sede.

Para el Papa, el intercambio de Delegaciones entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla, con motivo de sus respectivos días de fiesta, "se ha convertido en una costumbre alegre a lo largo de los años y expresa el vínculo profundo que une a nuestras dos Santidades" que han podido "recomenzar un diálogo fraternal".

En este punto, ha hecho referencia a los esfuerzos de sus predecesores, el patriarca Atenagoras y el Papa San Pablo VI, quienes han permitido "redescubrir los lazos de comunión" que han existido entre ellos.

Este mensaje ha sido leído al finalizar la Liturgia Divina presidida por Su Santidad Bartolomé I en la iglesia patriarcal de San Jorge al Fanar (Estambul) con motivo de la Fiesta de su patrono, San Andrés, a la que asistió una Delegación de la Santa Sede, encabezada por el Cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.

Mientras, en su Misa en Santa Marta, Francisco ha exhortado a estar cerca de la Iglesia de Constantinopla, que este 30 de noviembre festeja a su patrono, el apóstol San Andrés, al tiempo que ha asegurado que anunciar a Cristo no es marketing sino coherencia de vida.

"No es un trabajo de publicidad, hacer publicidad de una persona muy buena, que hizo el bien, curó a mucha gente, y nos enseñó cosas buenas. No, no es publicidad. Ni siquiera es hacer proselitismo. Si alguien va a hablar de Jesucristo, a proclamar a Jesucristo para hacer proselitismo, no, esto no es el anuncio de Cristo: esto es un trabajo de predicador, gobernado por la lógica del marketing. ¿Qué es el anuncio de Cristo? Que no es ni proselitismo, ni publicidad, ni marketing: va más allá. ¿Cómo se puede entender esto? En primer lugar, es ser enviado", ha zanjado.