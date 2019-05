El Papa pide a la prensa extranjera que trabaje "según la verdad y la justicia" y que resistan ante las 'fake news'

Publicado 18/05/2019 16:01:01 CET

ROMA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha pedido a los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en Italia que trabajen "según la verdad y la justicia" ya que es una profesión que "contribuye a la búsqueda de la verdad" que es "lo único que nos hace libres".

Además ha destacado que también se trabaje con humildad porque "puede ser un elemento fundamental" en la profesión periodística al igual que "es una virtud para la vida espiritual". "Los periodistas humildes no son mediocres, sino más bien conscientes de que a través de un artículo se puede hacer el bien, pero también si no se es cuidadoso, el mal se hace a los demás y a veces a comunidades enteras", ha resaltado.

Otra de las advertencias del Papa para los profesionales del periodismo es la falsa información, o las conocidas 'fake news', que "puede extenderse hasta el punto de parecer auténticas". Por eso, ha pedido a los periodistas que "siempre resistan la tentación de publicar noticias que no han sido suficientemente verificadas".

A ello, ha enumerado varias actitudes que el periodista "debe cultivar" como son "no alimentar los eslóganes, no crear estereotipos o no conformarse con representaciones cómodas que retratan a los individuos como si fueran capaces de resolver todos los problemas o sobre los que descargar toda la responsabilidad".

Después de mantener una reunión con la asociación, el Papa también ha agradecido el trabajo que realiza "incluso cuando ponen el dedo en la llaga y quizá la llaga está en la comunidad eclesial". Ha añadido que en la Iglesia, la prensa "siempre encontrará la justa estima por su trabajo y el reconocimiento de la libertad de prensa".

Además, ha subrayado el "importante papel" del periodismo que forma parte de la "memoria" del ser humano. El Papa ha considerado que esta profesión ayuda "a no olvidar las visas que acaban de nacer, las que se extinguen por el hambre, las penurias, la falta de cuidados, las guerras o la vida de los niños violados" entre otros.

"Ayúdennos a no olvidar a tantas mujeres y hombres perseguidos por su fe o su etnia, discriminados, víctimas de la violencia y de la trata de seres humanos. Ayúdennos a no olvidar que los que se ven obligados, por desastres, guerras, terrorismo, hambre y sed, a abandonar su tierra", ha finalizado.